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Nepagenten slaan vaker toe dan ooit: ouderen massaal slachtoffer van sluwe trucs

Het aantal incidenten met nepagenten blijft explosief stijgen. Dit jaar registreerde de politie tot en met oktober al ruim 14.000 incidenten. Daarmee is het aantal meldingen nu al hoger dan in heel 2025. Vooral ouderen zijn het doelwit van criminelen die zich voordoen als politieagent. En hun trucs worden steeds slimmer.

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Dat blijkt uit politiecijfers die de NOS heeft opgevraagd. In 2022 werden nog 385 incidenten met nepagenten geregistreerd. In 2024 waren dat er al ruim 8.300 en vorig jaar steeg het aantal naar 13.000. Dit jaar staat de teller tot en met oktober op 14.176. De verwachting is dat het aantal meldingen eind dit jaar oploopt tot minstens 16.000.

Nepagenten maken ouderen bang

De werkwijze van de oplichters is vaak hetzelfde. Een oudere wordt gebeld door iemand die beweert van de politie te zijn. Er zouden inbrekers actief zijn in de buurt en waardevolle spullen zouden daarom niet langer veilig zijn.

Om te voorkomen dat geld en sieraden worden gestolen, zou een agent langskomen om alles tijdelijk in veiligheid te brengen. Maar wie vervolgens voor de deur staat, is helemaal geen politieagent. De oplichters spelen daarbij slim in op angst en vertrouwen. Vooral ouderen blijken kwetsbaar voor deze vorm van criminaliteit. “Zij komen uit een generatie die vertrouwen heeft in het gezag”, vertelt Sybren van der Velden Walda, landelijk coördinator high impact crime bij de politie, tegen de NOS.

Zelfs een 103-jarige slachtoffer

Dit jaar deden al bijna 3300 mensen aangifte van diefstal door een nepagent. Volgens de politie blijkt uit de cijfers dat zeker een kwart van de slachtoffers daadwerkelijk waardevolle spullen heeft afgestaan.

De criminelen richten zich vrijwel volledig op senioren. Het oudste slachtoffer dat door een nepagent werd bestolen, was maar liefst 103 jaar. En de oplichters worden steeds geraffineerder. Zo gebruiken ze namen van bestaande wijkagenten en persoonlijke gegevens die afkomstig zijn uit datalekken. Soms weten ze zelfs hoe de kinderen van hun slachtoffer heten. Met die informatie proberen ze betrouwbaar over te komen. Ook houden ze ouderen regelmatig aan de telefoon totdat de nepagent daadwerkelijk voor de deur staat. Daardoor krijgen slachtoffers nauwelijks de gelegenheid om familie te bellen of argwaan te krijgen.

Opvallend is dat de personen die de waardevolle spullen ophalen vaak bijzonder jong zijn. De jongste verdachte die de politie aanhield, was pas 13 jaar. Volgens de politie worden kwetsbare jongeren door georganiseerde criminelen geronseld om bij ouderen langs te gaan. Dit jaar zijn inmiddels 783 verdachten aangehouden. Sommige nepagenten dragen kleding die op een politie-uniform lijkt. Anderen beweren juist dat ze bij de recherche werken en daarom geen uniform dragen.

Zo herken je een nepagent Eerder dit jaar deelde de politie al tips over het herkennen van een nepagent: Vertrouw je het niet? Bel dan 112. De meldkamer kan controleren of er daadwerkelijk een agent bij je aan de deur hoort te staan. Laat onbekenden niet zomaar binnen en hoor hun verhaal desnoods aan via een deurbelcamera, kierstandhouder of met de deur op het kettingslot. Vraagt iemand je om geld, sieraden, bankpassen of pincodes af te geven? Dan is dat een belangrijk waarschuwingssignaal. De politie haalt deze spullen nooit aan huis op. Vraag altijd om een politielegitimatiebewijs. Wees je er wel van bewust dat ook valse legitimatie kan worden gebruikt.

Eerst de sieraden, daarna de bankrekening

De criminelen beperken zich bovendien niet altijd tot contant geld en sieraden. De politie ziet steeds vaker dat nepagenten samenwerken met oplichters die zich voordoen als bankmedewerkers. Nadat de kostbaarheden zijn meegenomen, krijgt het slachtoffer een zogenaamde medewerker van de bank aan de telefoon. Die probeert vervolgens inloggegevens te ontfutselen, waarna ook de bankrekening wordt leeggehaald. Zo kunnen slachtoffers in korte tijd vrijwel alles kwijtraken.

De financiële schade is groot, maar de emotionele gevolgen zijn volgens de politie vaak nog veel ingrijpender. Ouderen geven soms sieraden mee die ze jarenlang hebben bewaard als herinnering aan een overleden partner.

Van der Velden Walda vertelt over een schrijnend voorbeeld waarbij oplichters een slachtoffer zelfs hielpen om met zeep een ring van een vinger te krijgen. Ook hangertjes met daarin de as van een overleden dierbare worden meegenomen. Sommige slachtoffers durven na de oplichting nauwelijks nog hun huis uit. Anderen verliezen hun vertrouwen in mensen volledig.

Ouderen vertrouwen zelfs echte politie niet meer

De enorme toename van nepagenten heeft inmiddels ook gevolgen voor het werk van echte politieagenten. Volgens Van der Velden Walda merken agenten dat ouderen steeds minder snel hun voordeur openen. Zelfs wanneer de politie langskomt voor een buurtonderzoek na een inbraak, worden agenten soms niet meer vertrouwd.

De politie probeert daarom zoveel mogelijk ouderen te waarschuwen voor deze vorm van oplichting. De belangrijkste boodschap: echte politieagenten komen nooit aan de deur om geld, sieraden of andere waardevolle spullen veilig te stellen. Wie twijfelt of iemand aan de deur daadwerkelijk bij de politie werkt, mag volgens de politie altijd 112 bellen om dat te controleren.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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