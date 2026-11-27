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Komt er ooit nog een Elfstedentocht? Wetenschappers verwachten er deze eeuw nog maar één of twee

Nederland bibbert van de kou, maar komt er ooit nog een Elfstedentocht? Volgens nieuw onderzoek onder leiding van klimaatwetenschapper Richard Bintanja kunnen we deze eeuw mogelijk nog maar één of twee edities verwachten. Daarna wordt de kans minimaal.

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Door klimaatverandering neemt de kans op langdurige, strenge vorst steeds verder af.

Kans op Elfstedentocht daalde van 22 naar 3,1 procent

Waar de jaarlijkse kans op een Elfstedentocht in 1901 nog zo’n 20 tot 22 procent was, was die in 2023 nog maar 3,1 procent. Klimaatwetenschappers, onder leiding van Richard Bintanja, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en verbonden aan het KNMI, bekeken aan de hand van verschillende klimaatscenario’s hoe die kans zich de komende decennia ontwikkelt.

Zelfs als de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen relatief laag blijft, komen de onderzoekers uit op 1,6 tot 1,8 Elfstedentochten tot 2100. “Er komen natuurlijk geen halve tochten, dus het gaat om één Elfstedentocht, maximaal twee”, legt Bintanja uit. “En die tocht moet wel snel komen, want in de tweede helft van deze eeuw lijkt vanwege de doorzettende opwarming de kans op een Elfstedentocht minimaal.”

Waarom de Elfstedentocht in 2012 ondanks strenge vorst niet doorging

Overigens is een flinke periode van vorst niet automatisch reden om de schaatsen uit het vet te halen. Weet je bijvoorbeeld nog hoe Nederland in 2012 in de ban was van de Elfstedenkoorts? Volgens de modellen was het destijds koud genoeg om de tocht der tochten te organiseren. Sneeuwval in het zuidwesten van Friesland belemmerde echter de ijsgroei.

Volgens de onderzoekers maakt het mogelijke verdwijnen van de Elfstedentocht de gevolgen van klimaatverandering een stuk concreter. Want een temperatuurstijging van anderhalve graad klinkt misschien abstract, maar het verdwijnen van een oer-Hollandse traditie spreekt een stuk meer tot de verbeelding.

🥶 Flink koud Flink koud is het momenteel in ieder geval wel. Op maar liefst 27 weerstations werd afgelopen nacht een kouderecord voor 27 november gevestigd. En voorlopig zijn we nog niet van de vrieskou af.

Toch weer elk jaar een Elfstedentocht? Dit extreme klimaatscenario maakt het mogelijk

Toch is er nog een scenario denkbaar waarin schaatsliefhebbers vaker aan hun trekken komen. Dat heeft alles te maken met de Atlantische oceaancirculatie (AMOC), die warm water naar Noordwest-Europa transporteert. Als die circulatie sterk afzwakt, kan Nederland minder snel opwarmen of zelfs afkoelen. “In een extreme situatie van stilvallende AMOC kan het wellicht zo koud worden dat we elk jaar een Elfstedentocht kunnen rijden”, aldus Bintanja.

Hoe groot die kans is, moet nog blijken. De onderzoekers verwachten in 2027 meer duidelijkheid te hebben. De laatste Elfstedentocht dateert inmiddels alweer van 4 januari 1997, bijna dertig jaar geleden.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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