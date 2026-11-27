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Brrr! Ruim 8 graden vorst gemeten, op 27 plekken sneuvelt kouderecord

Wie vanochtend de deur uitstapt, doet er verstandig aan zich goed in te pakken. Op maar liefst 27 weerstations werd afgelopen nacht een kouderecord voor 27 november gevestigd. En voorlopig zijn we nog niet van de vrieskou af.

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Bij weerstation Twenthe, vlak bij Enschede, daalde het kwik vannacht naar -8,1 graden, meldt Buienradar. Sinds het begin van de metingen is het daar nog niet zo koud geweest op 27 november. Ook in onder meer Leeuwarden, Eindhoven en Hoogeveen sneuvelden datumrecords.

Flinke kou, maar volop zon

Wie houdt van zonnig winterweer, kan vandaag zijn hart ophalen. De zon schijnt volop en het blijft droog. Wel blijft het behoorlijk koud: de temperatuur komt vanmiddag nauwelijks boven het vriespunt uit.

Plaatselijk is zelfs een ijsdag mogelijk. Dat betekent dat de temperatuur het hele etmaal onder het vriespunt blijft.

Ook komende nacht wordt het weer flink koud. Op de Waddeneilanden ligt de temperatuur rond het vriespunt, terwijl het in het binnenland lokaal opnieuw 6 tot 7 graden kan vriezen.

Gevoelstemperatuur nog lager

Morgen kunnen we voorlopig voor het laatst genieten van behoorlijk zonnig winterweer. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en later op de avond kan in het westen de eerste regen vallen.

De temperatuur loopt uiteen van 1 graad in het noordoosten tot bijna 4 graden aan zee. Door een aantrekkende zuidoostenwind voelt het echter nog kouder aan.

Zondag mogelijk sneeuw

Zondag slaat het weer om. De zon maakt plaats voor een grijze lucht en regen. In het binnenland kan die regen worden voorafgegaan door (natte) sneeuw.

Met temperaturen tussen de 2 en 5 graden wordt het een waterkoude en sombere zondag.

Wegenwacht heeft het druk

De aanhoudende vrieskou zorgt ondertussen ook voor problemen bij automobilisten. De ANWB Wegenwacht heeft het drukker dan normaal, onder meer doordat autoaccu’s het begeven. Wie met de auto op pad gaat, doet er dus goed aan rekening te houden met de winterse omstandigheden.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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