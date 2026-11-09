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Liftinstituut waarschuwt voor roltrapongelukken: 85 procent van Nederlanders overschat mogelijk zichzelf

Even een appje beantwoorden op de roltrap? Je bent niet de enige die risico’s neemt. Uit onderzoek voor Liftinstituut blijkt dat meer Nederlanders een roltrapongeluk melden, terwijl 85 procent zichzelf juist een veilige gebruiker vindt.

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Waar in 2022 nog 5 procent van de ondervraagden aangaf ooit een ongeluk op een roltrap te hebben gehad, is dat inmiddels gestegen naar 6 procent. Dat lijkt misschien een klein verschil, maar omgerekend naar de volwassen Nederlandse bevolking gaat het om bijna 150.000 mensen extra.

17 procent van slachtoffers belandt volgens onderzoek in ziekenhuis

Een ongeluk op de roltrap kan behoorlijk vervelend aflopen. Mensen vallen, glijden uit of komen ergens klem te zitten. De verwondingen lopen uiteen van blauwe plekken en verstuikte enkels tot letsel aan handen en benen.

Ook zoeken meer slachtoffers medische hulp, zo zien de onderzoekers. Van de mensen die ooit een roltrapongeluk meemaakten, zegt 45 procent daarvoor naar een dokter te zijn gegaan. Vier jaar geleden was dat nog 31 procent. Het percentage dat aangeeft in het ziekenhuis te zijn beland, steeg van 12 naar 17 procent.

In ernstige gevallen is bij een roltrapongeluk zelfs sprake van hersenletsel of overlijden, zoals eind vorige maand nog gebeurde bij een roltrapongeluk in de Intratuin in het Gelderse Duiven. Een 78-jarige vrouw kwam ten val en overleed.

85 procent vindt zichzelf veilig op roltrap, slechts 51 procent vertrouwt anderen

Opvallend is hoe Nederlanders naar hun eigen gedrag kijken. Maar liefst 85 procent vindt dat ze zelf veilig gebruikmaken van de roltrap. Over anderen zijn ze een stuk minder positief: slechts 51 procent denkt dat medegebruikers zich veilig gedragen. Toch gaat het in de praktijk regelmatig mis. Bijna een op de vijf Nederlanders rent weleens op een roltrap en een op de tien neemt de fiets mee. Ook kijken mensen tijdens de rit op hun telefoon of lopen ze tegen de richting in.

Er is wel wat goed nieuws. Vergeleken met vier jaar geleden vertonen minder mensen dit soort gevaarlijk gedrag. Daar staat tegenover dat ook minder mensen de leuning vasthouden. Dat percentage daalde van 76 naar 72 procent.

Liftinstituut: houd de leuning vast en vermijd deze risico’s op de roltrap

Volgens Liftinstituut-directeur John van Vliet laten de cijfers zien dat Nederlanders hun eigen gedrag niet altijd goed inschatten. „Het onderzoek toont maar weer eens aan dat veel mensen hun eigen veiligheid op een roltrap overschatten. Dat blijkt ook wel uit het toegenomen aantal ongelukken en gewonden”, zegt hij. „De meeste mensen weten hoe een ander veilig met de roltrap moet gaan, maar zelf doen ze dat niet.”

Om ongelukken te voorkomen, vraagt Liftinstituut tijdens de Safety Awareness Week van 9 tot en met 15 november extra aandacht voor veilig roltrapgebruik. Het advies is simpel: houd de leuning vast, kijk vooruit en laat je telefoon even in je zak. Let ook op loshangende kleding, sjaals en schoenveters, die tussen de bewegende onderdelen terecht kunnen komen. Wie met een fiets, rollator, rolstoel, hond of zware koffers onderweg is, kan volgens Liftinstituut beter de lift nemen.

De organisatie vat de boodschap samen in een korte slogan: ‘Roltrap op? Hou je koppie erbij.’

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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