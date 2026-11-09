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VN-klimaattop in Antalya begonnen

De jaarlijkse VN-klimaattop is maandagochtend officieel begonnen, een dik uur later dan gepland. Diplomaten, regeringsleiders, maatschappelijke organisaties en tienduizenden andere vertegenwoordigers zijn de komende twee weken bijeen in Antalya om te praten over het beperken van klimaatverandering en het omgaan met de gevolgen ervan. De voorzitter van de vorige top, de Braziliaan André Corrêa do Lago, verrichtte de opening. Hij wordt opgevolgd door de Turkse minister Murat Kurum. De officiële onderhandelingen worden geleid door de Australische minister Chris Bowen.

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De top vindt plaats in een jaar waarin de gevolgen van klimaatverandering volgens wetenschappers herhaaldelijk voelbaar waren. Nederland en veel andere Europese landen beleefden een recordhete zomer, waarin volgens een wetenschappelijke schatting bijna 50.000 mensen overleden door de effecten van extreme hitte. Nepal werd getroffen door een verwoestende aardverschuiving en overstromingen. Het natuurgeweld begon toen een instabiel geworden gletsjer instortte. Deskundigen legden al snel een verband met de stijgende temperaturen. Wereldwijd verliep de maand augustus in 2026 ook warmer dan ooit.

VN-milieubureau UNEP stelde in aanloop naar de top vast dat de gemiddelde opwarming van de aarde zeker enkele tienden van een graad boven de 1,5 graden zal uitkomen. De internationale doelstelling om daaronder te blijven, wordt in geen enkel scenario meer behaald.

Wopke Hoekstra

Ondanks de noodzaak verwachten Europese diplomaten en waarnemers niet dat de officiële onderhandelingen grote nieuwe doelstellingen zullen opleveren. De tegenstellingen tussen landen zijn zeer groot. Daar komt bij dat op de belangrijkste dossiers geen dwingende deadlines aflopen die druk zouden zetten op een deal in Antalya.

Het draait dit jaar waarschijnlijk vooral om het dichterbij brengen van eerder afgesproken doelen, zeggen diplomaten en waarnemers. Tegelijkertijd zoeken gelijkgestemde landen die ambitieuzer beleid willen ontwikkelen elkaar steeds meer op. Zo omarmden tientallen landen vorig jaar in Brazilië het idee om ‘routekaarten’ te ontwikkelen voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen, de belangrijkste bron van CO2-uitstoot. Daar zal het dit jaar opnieuw veel over gaan. Ook klimaatfinanciering aan armere landen blijft een groot thema.

De EU-landen trekken zoals altijd gezamenlijk op, met klimaatcommissaris Wopke Hoekstra als aanvoerder. Omdat Ierland momenteel EU-voorzitter is, heeft de Ierse klimaatminister Darragh O’Brien ook een coördinerende rol. Nederland gaat zich in samenwerking met Malta vooral richten op adaptatie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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