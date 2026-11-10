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De Bijenkorf gooit het roer radicaal om en neemt na 63 jaar afscheid van vertrouwde klimpieten: teddyberen nemen hun plek in

Wie de klimpieten van de Bijenkorf in Amsterdam kent, zal dit jaar vreemd opkijken. De vertrouwde figuren hebben plaatsgemaakt voor teddyberen. Daarmee krijgt een Sinterklaastraditie die al sinds 1963 bestaat een opvallend nieuw uiterlijk.

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Ze hangen weer: de beroemde klimpieten van de Bijenkorf. Maar de poppen in mensengedaante zijn volledig verdwenen. In plaats daarvan klimmen er nu teddyberen aan de dikke touwen omhoog: ‘Bob de Beer’-pieten.

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Teddyberen vervangen de klimpieten in de Bijenkorf

Op een Instagram-video laat het warenhuis zien hoe de grote beren met behulp van stevige installaties hoog in de centrale hal van de Amsterdamse vestiging worden opgehangen. Hoewel de gedaante van de pieten compleet is veranderd, blijft het schouwspel hetzelfde. Ze klimmen voor winkelend publiek in wat het bedrijf omschrijft als “de mooiste tijd van het jaar.”

Op hun Instagram-kanaal deelt het luxe warenhuis de verandering met een exclusief kijkje achter de schermen.



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Van heteluchtballon in 1963 tot klimmende pieten in 1964

De traditie van de klimpieten in de Bijenkorf is al meer dan zestig jaar oud. In 1963 hingen er voor het eerst vier groepen van twee pieten in een mandje onder een heteluchtballon, omringd door glinsterende bollen. Een jaar later, in 1964, kregen de pieten hun iconische, actieve rol en begonnen ze aan touwen omhoog te klimmen.

Bijenkorf veranderde de klimpieten ook al in 2015

De pietenpakken werden meerdere keren aangepast, onder andere met leren stukken op de knieën en ellebogen, omdat de poppen door het constante hangen en schuren sleet vertoonden. Vanwege de maatschappelijke discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet besloot het warenhuis in 2015 met de tijd mee te gaan. De zwarte pieten werden vervangen door goudkleurige exemplaren.

Met de berenpieten kiest de Bijenkorf nu voor weer een radicale metamorfose. Gaan de Amsterdammers de traditionele klimmers missen of sluiten ze de pluchen variant massaal in de armen? Dat zal nog moeten blijken. De toon voor de Sinterklaasperiode is in elk geval gezet.

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Geschreven door Eva Munnik Eva is freelance verslaggever en (eind)redacteur bij televisieprogramma’s, daarnaast schrijft ze en doet ze eindredactie voor magazines. Eva schreef zeven non-fictie boeken, haar nieuwste vormt een kritische filering van de corona-aanpak: De Covidstaat. Als het even kan doet ze dat schrijven vanuit bed, in haar heerlijke appartement aan de mooiste gracht van Amsterdam. Daar woont ze met haar man, dochter en twee katten.

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