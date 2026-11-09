Stelling van de dag: ‘Werknemers moeten buiten werktijd het wettelijke recht krijgen om onbereikbaar te zijn’
Ruim 1 op de 5 werknemers voelt zich regelmatig psychisch vermoeid door het werk, blijkt uit cijfers van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In sommige beroepen is het heel normaal om ook buiten werktijden de telefoon op te nemen of een mail te beantwoorden. Moet er een wettelijk recht op onbereikbaarheid komen?
Psychische vermoeidheid uit zich onder meer in een gevoel van leegte aan het einde van de werkdag en emotionele uitputting. Vooral psychologen en sociologen hebben hiermee te maken. Binnen deze beroepsgroep geeft 37 procent aan regelmatig vermoeid te zijn door het werk.
Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.
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