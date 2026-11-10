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Kabinet wil dorp Moerdijk behouden maar kiest nog niet definitief

Moerdijk blijft bestaan, dat is de inzet van het kabinet. Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat) deelt in een brief aan de Tweede Kamer nieuwe inschattingen van de ruimte die ontwikkelingen rond het Brabantse dorp innemen. Het scenario waarin Moerdijk behouden blijft, is „haalbaar”, concludeert de CDA’er.

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Een definitieve keuze maakt De Bat nog niet. Daarvoor moet onder meer nog duidelijk worden hoe het gebied leefbaar kan blijven en wat het perspectief van de industrie rond Moerdijk is.

De landelijke overheid gaat in de buurt van Moerdijk geen extra ruimte zoeken voor nieuwe circulaire bedrijven. „Hiervoor moet worden uitgeweken naar andere gebieden in Nederland die daarvoor gereserveerd zijn”, schrijft De Bat. Hij zet ook niet in op een grote uitbreiding van de Moerdijkse haven.

De staatssecretaris somt meer ontwikkelingen op die de vraag naar ruimte in de omgeving kleiner zouden maken. Ontwikkelingen van het energiesysteem en industrie hebben volgens De Bat minder plek nodig, batterijen worden efficiënter en ambities voor waterstof zijn kleiner geworden. Het beslag op de ruimte zou al met al „significant lager” zijn.

Onder de streep is nog zo’n 200 hectare nodig, schat De Bat in. Bij omliggende gemeenten wordt de vraag om ruimte ook niet groter.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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