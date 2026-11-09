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De Spaarrekening van Elske (53): ‘Koopzegels gaan direct naar de spaarrekening’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Elske, die met 5000 euro minder spaargeld op haar rekening heeft staan dan ze zou willen.

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Naam: Elske (53)

Beroep: zelfstandig ondernemer

Netto inkomen: ongeveer 3000 euro

Woonsituatie: huurwoning, heeft één thuis- en één uitwonende dochter

De Spaarrekening van Elske

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Een aantal jaar geleden was mijn spaarrekening nog een leuke middenklasauto waard, maar door een aantal persoonlijke tegenslagen staat er gemiddeld nu zo’n 5000 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Nou, het is genoeg voor als de wasmachine het begeeft of mijn auto een grote reparatie nodig heeft, maar voor mijn gemoedsrust krik ik dat bedrag liever op naar 10.000 euro.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Mijn inkomen zou meer dan prima zijn als ik zou samenwonen met een partner die ook een inkomen heeft, en met wie ik de vaste lasten zou kunnen delen. Mijn leven ziet er echter anders uit: ik ben single en solomoeder van twee jongvolwassen dochters, van wie één nog thuis woont en financieel van mij afhankelijk is. Ik draag dus alle lasten voor een volledig gezin in mijn eentje. Mijn oudste redt zich redelijk, maar klopt toch maandelijks nog bij me aan voor wat financiële steun – en dan maak ik toch weer wat tientjes over.”

Hoe veel spaar je per maand?

„Geen specifiek vast bedrag, net wat maandelijks lukt. Zodra ik onverhoopt wat geld overhoud, gaat dat naar mijn spaarrekening. En ik spaar koopzegels bij de supermarkt: elk boekje dat ik laat uitkeren, gaat linea recta naar mijn spaarrekening – levert toch weer rente op. Daarnaast speel ik een spelletje, waarbij ik elke dag voordat ik naar bed ga, mijn banksaldo naar beneden afrond naar het dichtstbijzijnde ronde getal. Wat overschiet, gaat ook naar mijn spaarrekening. Klinkt als kleuterzakgeld, maar tikt per maand onverwacht flink aan. Ik denk dat alles bij elkaar neerkomt op zo’n 150 euro per maand.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Nee, gelukkig niet.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Aan boodschappen en mijn kinderen, maar ook aan mijn huis. Omdat ik als single geen huis kan kopen, huur ik al vijftien jaar in de vrije sector. 1350 euro per maand, en ik bouw er niets mee op. Maar: als ik een reparatie of renovatie nodig heb, wordt die wel betaald en mijn huis is geen vermogen, dus onbelast.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou wel willen verhuizen naar een goedkoper huis, zodra mijn jongste ook op zichzelf woont, maar dat is in deze tijd een utopie. En ik zou nog wel veilig willen beleggen, met het oog op mijn pensioen. Daar heb ik ooit een begin mee gemaakt, maar dat mag geen naam hebben. Maar ik heb geen schulden en kom niet structureel tekort, dus ik denk dat ik financieel behoorlijk gezond leef.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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