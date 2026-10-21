Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Twee op de drie Eurostars naar Londen vertrekken te laat: reizigers betalen ook nog eens extra

Met de Eurostar naar Londen? Dan loop je volgens Rover een flinke kans op vertraging. Twee op de drie treinen zouden te laat vertrekken. Extra wrang: reizigers betalen volgens de organisatie ook nog eens mee aan de grenscontroles.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

De grenscontroles op het vertrekstation zijn voor reizigersorganisatie Rover een doorn in het oog. De situatie was volgens hen al niet ideaal, maar dit voorjaar verergerden de problemen door de invoering van het zogenoemde Entry/Exit-systeem (EES). Niet-EU-burgers die met de Eurostar willen reizen, moeten voortaan een uitgebreide controle ondergaan.

Volgens Rover vertrekken twee op de drie Eurostars te laat

Een tijdrovend klusje, want alles moet handmatig worden gecheckt. Op Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal zijn namelijk geen e-gates die deze zogenoemde biometrische check zelfstandig kunnen doen. Daarom moet de Marechaussee eraan te pas komen. Zij moeten alle documenten handmatig controleren, maar hebben slechts beperkte capaciteit. Dat zorgt volgens Rover voor ‘lange wachtrijen en vertragingen’. Twee op de drie Eurostars zouden volgens hen te laat vertrekken.

Zuur, zegt de belangenorganisatie. Zeker omdat reizigers nota bene uit eigen zak meebetalen aan die grenscontroles. „Eurostar betaalt jaarlijks zo’n 6 miljoen euro voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Deze kosten worden doorberekend in de treintickets.” Treinreizigers worden volgens Rover op deze manier dubbel gepakt.

Ga je binnenkort op reis met de Eurostar? Lees dan dit artikel, waarin we je bijpraten over het gebruik van een ETA.

Rover: Eurostar betaalt 6 miljoen euro per jaar voor grenscontroles

Het reizen met de trein zou op deze manier niet echt worden gestimuleerd, zegt Rover. „Treinreizigers betalen de hoofdprijs voor hun eigen grenscontrole en krijgen daar lange wachtrijen voor terug”, zegt Rover-directeur Daan Zieren. „Ondertussen krijgt de vliegreiziger op Schiphol een snelle, door de staat betaalde controle. Dit is niet uit te leggen aan reizigers en staat haaks op alle klimaatambities.”

Rover oppert daarom om e-gates te gebruiken waarmee mensen sneller gecontroleerd kunnen worden. Daardoor zou mogelijk meer capaciteit op de trein ontstaan met dezelfde inzet van de Marechaussee. Op dit moment worden namelijk niet alle stoelen verkocht, zegt Rover. Als bonus zouden de ticketprijzen dan ook nog eens kunnen dalen.

Rover vreest dat directe treinen naar Londen uit Nederland verdwijnen

Als de dure grenscontroles in de toekomst niet door de overheid worden betaald, vreest Rover dat de opkomst van de internationale trein in Nederland zal stokken, of misschien wel zal dalen. In andere landen hoeven spoorvervoerders namelijk geen grenscontrole te betalen. Daardoor zou het mogelijk aantrekkelijker zijn om internationale verbindingen vanuit buurlanden te laten vertrekken.

„Dan wordt het op termijn voor vervoerders aantrekkelijker om vanaf Brussel, Frankfurt of Geneve te rijden in plaats van rechtstreeks vanuit Nederland naar Londen”, zegt Zieren. „Dat kunnen we ons niet veroorloven als we serieus werk willen maken van een sterk internationaal spoornet.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

Reacties