Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Cheyenne (31): ‘Je moet ook léven, in plaats van alleen maar sparen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Cheyenne, die een minimale spaarbuffer van 10.000 euro heeft, maar het ook belangrijk vindt om te leven in plaats van enkel te sparen.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Naam: Cheyenne (31)

Beroep: content creator

Netto maandsalaris: 2900 euro

Woonsituatie: samenwonend in een koopwoning, twee kinderen (jongen en een meisje)

De Spaarrekening van Cheyenne

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Rond de 10.000 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Ja hoor, er is niks mis mee. Mijn vriend en ik willen dat bedrag standaard op onze rekening hebben voor als er wat is. We zouden nog wel meer kunnen sparen, maar om eerlijk te zijn leef ik liever wat meer, dan dat ik alleen maar spaar.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik ben tevreden, vind het fijn dat we alles kunnen doen wat we willen. Even op vakantie? Kan gewoon, al hebben we minder vakantiedagen dan we zouden willen, haha. Maar financieel kan het, mits ik de vakantiebudgetten dan een beetje spreid. Afgelopen zomer huurde ik drie weken een huis in Zuid-Frankrijk, maar dat kostte een behoorlijke duit. Dan zou ik volgend jaar bijvoorbeeld moeten gaan kamperen, zodat ik óók nog in de herfst- en meivakantie weg kan. De afgelopen jaren deed ik dat niet.

Met kleine kinderen in een tent vond ik het níét te doen – het was alleen maar gezeur. Maar voor volgend jaar staat de Franse westkust hoog op ons lijstje en willen we graag met een busje en een daktent de hort op. Dat lijkt me dan wel weer fantastisch. En de kinderen worden nu echt wat ouder, dus dat scheelt.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Gezamenlijk zo’n 1000 euro, verspreid over verschillende potjes. Zo hebben we een potje voor een wat grotere reis over een paar jaar, maar ik zou ook nog graag met mijn vriend trouwen en heb voor de gein een trouwpotje aangemaakt. Staat maar 400 euro op, hoor, of zo. Ha, de bruidstaart kan ik in elk geval kopen.”

Haal je dan ook weleens geld van je spaarrekening?

„O zeker, als we iets nodig hebben voor een vakantie of voor in huis. Onze woonkamer krijgt nu bijvoorbeeld een mini-make-over: nieuwe kleur op de muren, nieuwe eetkamerstoelen en een eettafel. Valt nog steeds mee hoor, want die tafel kost me maar 300 euro – ik tik ‘m op de kop bij een winkeltje met showroomexemplaren en omdat er dan een beschadiging op zit, is ie goedkoper. Maar dat gaat dus wel van die rekening af. Maar zolang we op die basis van 10K blijven zitten, heb ik daar geen moeite mee.”

Heb je daarnaast nog schulden? Maak je je zorgen over die schuld?

„Een tijdje geleden hebben we onze leasebak eruit gedaan en zelf een tweedehandsauto gekocht, van zo’n 14.000 euro. Daarvoor hebben we een lening bij mijn moeder afgesloten. Zij kon het missen, en we betalen het netjes weer terug: 120 euro per maand, zonder rente. Soms betalen we meer – alles wat we kunnen missen, gaat naar mijn moeder. We hopen er binnen een jaar vanaf te zijn, want hoewel het fijn is dat mijn moeder het geld beschikbaar had, voelt het toch niet fijn om geld te lenen.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Kleren voor de kinderen – vooral mijn zoon groeit ontzettend hard. Daarnaast heb ik ook wel wat ‘eisen’. Zo wil ik dat mijn kinderen twee paar schoenen hebben, alleen heeft mijn zoon al maat 37 en ben je voor één paar minimaal 75 euro kwijt. Verder wil ik dat mijn kinderen elke dag schone kleren aanhebben. Het wordt gewoon vies na een schooldag of een dag BSO, dus thuis gaat alles in de was en dan moeten er schone setjes klaarliggen. Voorheen was het nog erger, toen mijn zoon kleiner was – hij was zo’n wildebras dat hij elke maand wel vier nieuwe broeken nodig had, de rest was gewoon kapotgescheurd.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou wel meer willen weten over beleggen, dus of er manieren zijn om meer rendement op mijn geld te krijgen. En ik wil nog meer sparen, omdat mijn vriend binnenkort voor zichzelf gaat beginnen – dan is een stevige buffer wel zo fijn. Ik ben alleen zo druk met mijn werk, mijn gezin en het klussen dat ik niet zou weten wanneer ik me in beleggen moet verdiepen. Maar het is zeker een wens voor de toekomst.”

Wat is je beste financiële tip?

„Dat je ook moet léven, in plaats van alleen maar sparen. Wat als je morgen komt te overlijden? Of als de oorlog ineens uitbreekt – klinkt misschien wat dramatisch, maar de wereld is momenteel zó complex. Je kunt dan wel duizenden euro’s sparen, maar je hebt geen garanties voor morgen. Bovendien is de rente laag. Onze buffer heb ik zo weer aangevuld indien nodig, dus liever kies ik er ook voor om de dingen te doen die me echt gelukkig maken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Meld je aan voor de Spaarrekening Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Spaarrekening van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

Vorige Volgende

Reacties