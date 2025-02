Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eindelijk kan het weer: direct met de trein naar Londen (maar straks weer even niet)

Wil je met de trein naar Londen, maar heb je geen zin om over te stappen op station Brussel? Dan heb je geluk: vanaf vandaag rijden er (eindelijk) weer rechtstreekse Eurostar-treinen van Amsterdam en Rotterdam naar Londen.

Wie in april met de trein naar Londen wil, kan dit wél misschien beter even verschuiven. Want hoewel de trein vanaf vandaag weer direct naar Londen rijdt, wordt de verbinding vanaf 29 maart tot en met eind april opnieuw in de pauzestand gezet wegens noodzakelijke werkzaamheden op Amsterdam Centraal.

Via Brussel naar Londen

Sinds juni 2024 was het niet meer mogelijk om zonder over te stappen per trein in Londen te geraken, vanwege grootschalige werkzaamheden op Amsterdam Centraal. De terminal waar de paspoorten en bagage van de reizigers werden gecontroleerd, was daardoor tijdelijk gesloten. De Eurostar heeft ook een halte op Rotterdam Centraal, maar alleen een opstap op het Rotterdamse station bleek niet rendabel genoeg.

Reizigers naar Londen moesten daarom in Brussel uitstappen voor een paspoortcontrole en vervolgens vanaf daar op de trein naar Londen stappen. Dit betekende minimaal een half uur extra reistijd, duurdere tickets en toch wel wat gedoe.

Nieuwe Eurostar-terminal

Eigenlijk zouden de werkzaamheden zeven tot elf maanden duren. Maar door het schema van de werkzaamheden aan te passen, kon deze periode worden verkort. De nieuwe terminal van Eurostar is dan inmiddels ook af en vanaf vandaag in gebruik. In de nieuwe terminal, met paspoortcontrole, passen nu 450 passagiers. Daar komen de komende zomer nog eens ruim tweehonderd bij.

Iets wat op het Londense St Pancras er nog even anders uitziet: daar staan, wegens gebrek aan ruimte, reizigers nog hutje-mutje in de rij voor de douane. Iets wat bestuursvoorzitter van Eurostar, Gwendoline Cazenave, in de toekomst graag ziet veranderen, net zoals op Amsterdam Centraal nu ook het geval is.

Meer verbeteringen in de toekomst

Meer verbeteringen aan de Eurostar ziet Cazenave sowieso wel zitten. Zo wil de bestuursvoorzitter nieuwe treinen – een stuk of vijftig, zo vertelt ze in gesprek met Trouw – en wil ze de stoelcapaciteit met 30 procent verhogen. Het doel is om dit voor 2030 te realiseren, maar experts temperen al de verwachtingen van reizigers. „Dit is vrij onwaarschijnlijk.”

Ook wil de Eurostar reizigers aan zich binden met comfortabele wachtruimtes voor vaste klanten. De jonge, spontane reizigers probeert Eurostar te verleiden met last-minute kaartjes voor lage prijzen. „Zo trekken we ook de jonge, spontane reiziger aan. Ons doel is om op het juiste moment, het juiste aanbod te hebben voor de juiste klant.”

