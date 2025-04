Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tripje met een ETA naar Engeland? Hier moet je vanaf nu aan voldoen als je er naartoe gaat

Ga je binnenkort op vakantie naar Engeland? Let op, vanaf vandaag, 2 april, heb je als Nederlander een Electronic Travel Authorisation (ETA) nodig om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. Dit geldt voor zowel vakantie, studie als zakelijke reizen.

Wat deze ETA precies inhoudt en hoe je dit aanvraagt, leggen we je uit.

ETA nodig voor Verenigd Koninkrijk

Sinds de Brexit heeft het VK zijn eigen immigratieregels en wil het strikter controleren wie het land bezoekt. Daarom worden er nu strengere regels ingevoerd. Het positieve daarbij: met een vooraf goedgekeurde ETA kun je bij aankomst sneller door de paspoortcontrole, wat de doorstroom verbetert. De ETA is gekoppeld aan je paspoort en blijft twee jaar geldig. Maar als je paspoort voor die tijd verloopt, komt ook de ETA te vervallen.

Een ETA is geen visum, maar een ‘voorafgaande autorisatie’. De ETA kun je aanvragen via de website van de overheid van het Verenigd Koninkrijk. Ook is er een app, een snellere manier om een ETA aan te vragen. De kosten zijn 10 pond, wat omgerekend ongeveer 12 euro is. Binnen drie werkdagen ontvang je per e-mail de bevestiging dat de ETA gekoppeld is aan je paspoort.

Deze ETA is nodig om vooraf te regelen als je naar Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland gaat. Ook heb je een ETA nodig als je door het VK reist naar een ander land. Met een overstap op het vliegveld, waarbij je niet door de immigratie hoeft, heb je geen ETA nodig. En ja, ook voor baby’s en kinderen moet deze aangevraagd worden.

Lastiger op reis?

De ETA zal het niet veel lastiger maken om het VK binnen te komen, maar zorgt wel voor wat meer regelwerk. Reiskoepel ANVR was al niet verbaasd dat het Verenigd Koninkrijk gebruik gaat maken van de reisvergunning. „Wij juichen geen enkele manier van reisbeperking toe, maar deze regeling zat er wel al even aan te komen.”

De reiskoepelorganisatie maakt zich niet veel zorgen over de gevolgen voor Nederlandse toeristen. „Zo zijn zij er al aan gewend zijn dat ze niet meer met een ID-kaart naar Groot-Brittannië kunnen reizen. Een lastminute boeken wordt wel wat lastiger, je kunt niet meer impulsief het vliegtuig pakken of de Eurostar naar Londen nemen. Maar verder zal het meevallen.”

Sinds 2021 is het al niet mogelijk meer om met een ID-kaart het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. Je moet daarvoor dus een paspoort in je bezit hebben.

Reacties