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CBS ziet opvallend verschil: wie opgroeit in de bijstand heeft later ruim 3 keer zo vaak een uitkering

Wie langdurig opgroeit in de bijstand, heeft op 29-jarige leeftijd ruim drie keer zo vaak zelf een uitkering. Dat blijkt uit CBS-onderzoek onder 186.000 mensen. Ook de kansen op een hbo- of wo-diploma verschillen fors.

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Het CBS volgde 186.000 mensen die van hun 12e tot 18e in Nederland woonden, en onlangs 29 zijn geworden. Per maand werd er gekeken naar persoons-, huishoudens- en inkomensgegevens. Daaruit werden drie groepen opgesteld: mensen die niet opgroeiden in de bijstand (90 procent van de mensen), mensen die één tot vijf jaar in de bijstand opgroeiden (7 procent), en mensen die vijf jaar of langer in de bijstand opgroeiden (3 procent).

20 procent van mensen uit bijstandsgezinnen heeft later zelf een uitkering

Mensen die vijf jaar of langer opgroeiden in de bijstand, hebben volgens cijfers van het CBS vaker een uitkering dan mensen die niet opgroeiden in de bijstand. 20 procent van de mensen die opgroeide in de bijstand, heeft nu zelf ook een uitkering. De mensen die wel werken, 69 procent, hebben een lager uurloon, vaker een tijdelijk contract of werken minder uren per week. Ze hebben daarmee mogelijk meer financiële onzekerheden dan de mensen die niet zijn opgegroeid in de bijstand.

Van de mensen die niet opgroeiden in de bijstand, heeft 89 procent een baan. Ook hebben zij minder vaak een uitkering; het gaat in dit geval om 6 procent van de mensen. Mensen die langdurig opgroeiden in de bijstand hebben dus ruim drie keer zo vaak een uitkering. De uitkeringen die het vaakst voorkomen zijn de bijstand, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen (WW).

Hbo- of wo-diploma veel minder gebruikelijk na jeugd in de bijstand

Het wel of geen uitkering hebben is niet het enige verschil dat is op te merken tussen de verschillende groepen. Ook het opleidingsniveau verschilt. Op 29-jarige leeftijd zijn vrijwel alle jongvolwassenen klaar met hun opleiding. Van de groep die deels opgroeide met bijstand, heeft ongeveer 20 procent een hbo- of wo-diploma behaald. Onder de mensen die niet in de bijstand opgroeiden, gaat het om 50 procent van de mensen.

Mensen die in de bijstand opgroeiden, hebben juist vaker een havo-, vwo- of mbo-diploma op zak. Het aantal jaren dat het huishouden bijstand kreeg, maakt daarbij weinig verschil.

Aantal jongeren in de bijstand stijgt: bijna 60 procent van de jaarlijkse toename

Waarom mensen die langdurig opgroeiden in de bijstand zelf ook vaker een uitkering hebben, is niet bekend. Metro berichtte onlangs nog dat het aantal jongeren in de bijstand flink is gegroeid. Hoewel ze met 11 procent nog altijd de kleinste groep bijstandsontvangers vormen, zijn jongeren inmiddels wel goed voor bijna 60 procent van de jaarlijkse stijging.

Er zijn inmiddels zo’n 413.000 mensen die tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering ontvangen. Dat zijn er 4000 meer dan een jaar eerder. En die stijgende trend loopt al een tijdje: dit aantal ligt inmiddels voor het twaalfde kwartaal op rij hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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