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Raadsinformatie van overheden offline om waarschuwing PHP

Een dienst waarmee gemeenten, provincies en waterschappen officiële berichten publiceren, is woensdag uit voorzorg uitgeschakeld na een waarschuwing voor kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP. Volgens het bedrijf NotuBiz zijn er geen aanwijzingen voor een veiligheidslek.

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Ruim honderd lagere overheden maken gebruik van NotuBiz. Ze delen daar officiële informatie met raadsleden en Statenleden. Zulke mededelingen zijn ook zichtbaar voor het publiek.

Gemeenten als Den Haag, Almere, Breda, Haarlem, Den Bosch, Delft, Katwijk, Montferland en Altena maken gebruik van NotuBiz, evenals provincies zoals Overijssel, Gelderland en Friesland.

NotuBiz weet nog niet zeker wanneer de sites weer beschikbaar zijn.

ANP

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