Redactie
Redactie Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Raadsinformatie van overheden offline om waarschuwing PHP

CULEMBORG - Stockbeeld ter illustratie rondom ransomware, zogenoemde gijzelsoftware die bestanden op computers versleutelt en pas tegen betaling weer vrijgeeft. Tienduizenden computers over de hele wereld zijn reeds getroffen door de kwaadaardige software. ANP JEROEN JUMELET
ANP / ANP / Jeroen Juemelet

Een dienst waarmee gemeenten, provincies en waterschappen officiële berichten publiceren, is woensdag uit voorzorg uitgeschakeld na een waarschuwing voor kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP. Volgens het bedrijf NotuBiz zijn er geen aanwijzingen voor een veiligheidslek.

Ruim honderd lagere overheden maken gebruik van NotuBiz. Ze delen daar officiële informatie met raadsleden en Statenleden. Zulke mededelingen zijn ook zichtbaar voor het publiek.

Gemeenten als Den Haag, Almere, Breda, Haarlem, Den Bosch, Delft, Katwijk, Montferland en Altena maken gebruik van NotuBiz, evenals provincies zoals Overijssel, Gelderland en Friesland.

NotuBiz weet nog niet zeker wanneer de sites weer beschikbaar zijn.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties