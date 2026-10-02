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Onderzoek van 12 jaar: dit dieet hangt samen met 2,5 jaar minder hersenveroudering

Het MIND-dieet wordt in nieuw onderzoek in verband gebracht met tragere hersenveroudering. Onderzoekers volgden 1647 mensen ruim twaalf jaar. Bij deelnemers die het voedingspatroon beter volgden, verliep het verlies van grijze stof langzamer – een verschil vergelijkbaar met 2,5 jaar hersenveroudering.

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De onderzoekers volgden een groep mensen van middelbare en oudere leeftijd jarenlang. Bij de start waren zij gemiddeld 60 jaar oud. De deelnemers vulden vragenlijsten in over hun eetgewoonten en kregen gedurende meerdere jaren MRI-scans van hun hersenen. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

Wat is het MIND-dieet?

Het MIND-dieet combineert onderdelen van het mediterrane voedingspatroon met het DASH-dieet, dat oorspronkelijk is ontwikkeld om een hoge bloeddruk tegen te gaan. Op het menu staan vooral groene bladgroenten, andere groenten, bessen, noten, volkorenproducten, vis, bonen, olijfolie en gevogelte.

Tegelijkertijd wordt aangeraden om onder meer rood vlees, boter, kaas, zoetigheid en gefrituurd fastfood te beperken. De onderzoekers bekeken hoe goed deelnemers zich aan dat voedingspatroon hielden. Daarvoor kregen zij een score van maximaal 15 punten.

MIND-dieet hangt samen met 20 procent minder verlies van grijze stof

Zoals verwacht veranderden de hersenen van de deelnemers gedurende het onderzoek. Bij het ouder worden namen onder meer het totale hersenvolume en de hoeveelheid grijze en witte stof af. Maar bij mensen die hoger scoorden op het MIND-dieet verliep het verlies van grijze stof langzamer. Iedere drie punten extra op de MIND-score hing samen met ongeveer 20 procent minder leeftijdsgerelateerde achteruitgang van de grijze stof. Volgens de onderzoekers komt dat verschil overeen met ongeveer 2,5 jaar vertraagde hersenveroudering.

Ook de hersenventrikels – met vocht gevulde ruimtes in de hersenen die doorgaans groter worden wanneer hersenweefsel afneemt – namen minder snel in omvang toe bij mensen die het voedingspatroon beter volgden.

Bessen vallen op bij veranderingen in het brein

De onderzoekers bekeken ook afzonderlijke voedingsmiddelen. Vooral bessen en gevogelte vielen op. Meer bessen eten hing samen met een langzamere vergroting van de hersenventrikels. Eerder zagen we ook al dat bessen de veroudering van je brein kunnen tegengaan. Bij gevogelte zagen de onderzoekers daarnaast een langzamere afname van grijze stof.

Bij zoetigheid en gefrituurd fastfood zagen ze juist het tegenovergestelde. Meer zoetigheid hing samen met een snellere vergroting van de ventrikels en meer afname van de hippocampus, een hersengebied dat onder meer belangrijk is voor het geheugen. Ook gefrituurd fastfood werd in verband gebracht met een grotere afname van het volume van de hippocampus.

MIND-dieet bewijst niet dat je brein 2,5 jaar jonger blijft

Niet alle resultaten waren even voorspelbaar. Zo hing een hogere consumptie van volkorenproducten opvallend genoeg samen met enkele ongunstige veranderingen in de hersenen. Voor kaasliefhebbers was er juist beter nieuws: daarbij vonden de onderzoekers verschillende onverwacht gunstige verbanden. Hoe dat precies komt, is nog onduidelijk. De resultaten weken af van wat de wetenschappers vooraf hadden verwacht en vragen daarom om verder onderzoek.

Ook bij de andere bevindingen is voorzichtigheid geboden. De studie geeft vooral extra aanwijzingen dat een voedingspatroon met veel groenten, bessen, noten, vis en andere producten uit het MIND-dieet mogelijk kan bijdragen aan gezonde hersenen tijdens het ouder worden. Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe sterk die verbanden daadwerkelijk zijn.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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