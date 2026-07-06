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Doden crash Heibloem zijn 4 mannen, onder wie boer John uit Boer zoekt vrouw: ‘Door kijkers in het hart gesloten’

De dodelijke slachtoffers van het eenzijdige ongeval gistermiddag in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen van 27, 32, 38 en 50 jaar uit het nabijgelegen Heythuysen. Dat meldt de politie. Eén van de vier is boer John Nouwen uit het tv-programma Boer zoekt vrouw (2025).

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Een 39-jarige man uit Roggel en een 20-jarige man uit Heythuysen raakten gewond.

Auto in Heibloem reed tegen een boom

Het ongeluk vond rond 14.30 uur plaats op de Aan de Heibloem. Om nog onbekende reden raakte de auto waar de mannen in zaten van de weg, waarna het voertuig tot stilstand kwam tegen een boom. Vier van de inzittenden overleden ter plaatse. De twee andere inzittenden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog verder hoe het ongeluk kon gebeuren.

John uit Boer zoekt vrouw, vader van twee kinderen

Een van de slachtoffers in Heibloem is Boer zoekt Vrouw-deelnemer John Nouwen (38). Metro schreef over John, vooruitlopend op het seizoen van vorig jaar: ‘John is een trotse vader van twee kinderen. Hij is een echte ondernemer en runt een pluimveebedrijf in Limburg. Met Boer zoekt vrouw hoopt hij op een tweede kans in de liefde.’

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Reacties van Boer zoekt vrouw en Yvon Jaspers

KRO-NCRV laat weten met grote verslagenheid kennis te hebben genomen van zijn dood. „Het nieuws van zijn overlijden raakt ons allemaal diep. We verliezen met John een bijzonder mens die door vele kijkers en ons als makers in het hart is gesloten”, schrijft de omroep. „Onze gedachten zijn bij zijn lieve familie, vrienden en iedereen die hem liefhad.”

Ook presentatrice van het programma Yvon Jaspers staat stil bij de dood van Nouwen, op social media. Via de omroep laat ze over het dramatische ongeluk in Heibloem weten: „We zijn er kapot van en hebben er geen woorden voor. Laten we elkaar goed vasthouden.” Jaspers heeft contact gezocht met oud-deelnemers uit eerdere seizoenen Boer Zoekt Vrouw, om dit verlies met elkaar te delen en elkaar te steunen bij dit verdrietige nieuws.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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