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Vier doden en twee gewonden door verkeersongeval in Heibloem

In het Limburgse Heibloem zijn vier inzittenden van een personenauto overleden door een eenzijdig verkeersongeval. Dat meldt de politie. Twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De politie zegt nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers te kunnen delen.

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De auto raakte om een nog onbekende reden van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom, aldus de politie. Het ongeval gebeurde zondagmiddag rond 14.30 uur op Aan de Heibloem. De weg is afgesloten, zodat de politie onderzoek kan doen. Het is nog onduidelijk hoe lang de weg afgesloten blijft.

Op beelden van het regionale medium L1Nieuws is naast de kapotte auto te zien dat de weg bezaaid ligt met brokstukken en takken. De politie laat weten dat ooggetuigen terechtkunnen bij Slachtofferhulp voor steun.

Dorp

Heibloem is een dorp in de gemeente Leudal en ligt ongeveer 20 kilometer ten noordwesten van Roermond.

Burgemeester Désirée Schmalschläger bezocht de plek van het ongeval en sprak van een „heel tragisch incident”, tegen L1Nieuws. „Mogelijk zijn het mensen die gezinnen nalaten. Zoiets brengt de nodige tragiek met zich mee. Als burgemeester kun je enigszins ondersteunen, maar bij zulke tragedie is dat maar een heel klein rolletje”, aldus de burgemeester tegen de regionale zender.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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