Vijf mannen in Boer zoekt vrouw en paardenhoudster Deedry (31) ‘zoekt leuke man’

De vrijgezelle boeren zijn nog steeds niet op, dus we kunnen ook dit tv-seizoen gaan zitten voor Boer zoekt vrouw. Zes gaan er in seizoen veertien op ‘jacht’ naar de liefde, vijf mannen en één vrouw, een jonge Brabantse paardenhoudster. De zes boeren stellen zich komende zondag aan je voor en daarna mag je in de pen klimmen.

Ben je nog amper bekomen van boer Haico in Denemarken of boerin Bernice in Zweden? Wen er maar aan, want Boer zoekt vrouw-gezicht (én stem) Yvon Jaspers zal binnenkort weer met haar karretje van boerenerf naar boerenerf scheuren.

Boeren in Boer zoekt vrouw vallen niet vooraf al af

KRO-NCRV heeft vandaag bekendgemaakt welke vrijgezelle boeren op zoek gaan naar liefde. De namen: Deedry, Jan, John, Julius, Martijn en Roel. Zij nemen je dit seizoen mee op liefdesavontuur en worden vanaf de eerste brief tot aan de citytrip gevolgd. Dat betekent dat er dit jaar geen boeren afvallen, nog voor Boer zoekt vrouw daadwerkelijk begint. Eerder maakten akkerbouwers en veehouders met de minste brieven meestal een soort sneue aftocht. Die paar brieven mochten ze dan wel houden natuurlijk.

De afgelopen maanden is Yvon Jaspers al kriskras door het land gereden om de boeren alvast beter te leren kennen. Zondagavond stelt ze het zestal aan je voor in Boer zoekt vrouw, de kick-off bij KRO-NCRV op NPO 1. Wij doen dat op deze plaats al kort.

Dit zijn de zes boeren uit Boer zoekt vrouw

Deedry

De 31-jarige Deedry heeft haar eigen paardenopfokbedrijf in Brabant. Ze heeft haar handen vol aan het verzorgen van de paarden, maar maakt graag tijd vrij voor het vinden van een leuke man.

Martijn

Ook de 45-jarige Martijn komt uit Noord-Brabant. Hij is een trotse vader van drie tieners en eigenaar van een melkveebedrijf. Na een aantal jaar alleen te zijn geweest, wil hij graag weer zijn leven met iemand delen.

Julius

Julius is 35 jaar en runt een melkveebedrijf met meer dan honderd koeien. De Fries heeft een druk sociaal leven, maar hoopt dat er met Boer zoekt vrouw ook wat actie in zijn liefdesleven komt.

Jan

De Groningse melkveehouder Jan is de oudste van het zestal in Boer zoekt vrouw, maar doet qua energie niet onder voor de andere boeren. Met zijn 59 jaar kijkt hij ernaar uit om niet meer alleen te zijn.

John

John is 36 jaar en trotse vader van twee kinderen. Hij is een echte ondernemer en runt een pluimveebedrijf in Limburg. Met Boer zoekt vrouw hoopt hij op een tweede kans in de liefde.

Roel

De 38-jarige Roel uit Noord-Holland is een geboren groenteteler. ‘s Zomers teelt hij verschillende soorten kool en in de winter broeit hij tulpen. Roel kan niet wachten om de liefde te laten bloeien.

👶 Boer zoekt vrouw-baby's Boer zoekt vrouw begon in 2004 en altijd is Yvon Jaspers de presentatrice geweest. In drie van de veertien seizoenen werden boeren in het buitenland gevolgd. Vorig jaar werd duidelijk dat er al meer dan honderd baby’s door het programma zijn geboren. Dit voorjaar nog beviel Annemiek Koekoek uit Tynaarlo van een zoon.

Brief schrijven naar Boer zoekt vrouw

Kijkers die vlinders in hun buik krijgen van één van de boeren, hebben tot en met zondag 6 oktober de tijd om een brief te sturen. Informatie daarover vind je op de website van Boer zoekt vrouw. Hoe het de zes boeren vergaat in hun zoektocht naar liefde is komend jaar te zien als het vervolg van de serie op tv komt.

