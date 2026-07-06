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Verkoop nieuwbouwwoningen zakt voor derde kwartaal op rij: CBS ziet opvallende omslag op woningmarkt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster melden dat de verkoop van nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal van 2026 met 19 procent is gedaald. Opvallend genoeg gebeurt dat terwijl de vraag naar koopwoningen volgens economen hoog blijft.

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Daarmee is de sterke groei die vorig jaar nog zichtbaar was voorlopig tot stilstand gekomen.

Minder nieuwbouwhuizen verkocht

Om hoeveel woningen gaat het precies? In totaal gingen 5100 nieuwbouwhuizen van de hand in het eerste kwartaal van 2026. De verkoop van nieuwbouwhuizen daalt al drie kwartalen op rij, schrijft NU.nl.

Toch laat Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS aan persbureau ANP weten dat er nog altijd veel vraag is naar koopwoningen. Het kleinere aantal afgegeven bouwvergunningen kan de daling van het aantal nieuwbouwverkopen verklaren.

Het lijkt hoe dan ook ingewikkeld om een echte reden te vinden: „Het is lastig te beoordelen of er nu veel nieuwbouwwoningen te koop staan of dat ze niet gebouwd zijn“, zegt woningmarktexpert Matthieu Zuidema van het Kadaster. Soms gaat de bouw van nieuwbouwcomplexen niet door als er niet genoeg vraag naar is.

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Waarom bestaande koopwoningen juist wél vaker werden verkocht

De oorzaak van de daling is dus niet helemaal duidelijk. „We zien wat afkoeling op de woningmarkt”, zegt Zuidema. „De rente stijgt een beetje en de onzekerheid over energieprijzen is voor nieuwbouw veel erger dan voor bestaande bouw.” In maart stegen de olieprijzen fors door de oorlog in het Midden-Oosten.

De verkoop van bestaande huizen steeg wel in het eerste kwartaal, namelijk met bijna 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat waren er in totaal bijna 56.000, voor een gemiddeld bedrag van 492.000 euro. Een nieuwbouwhuis is meestal duurder: het kostte gemiddeld 516.000 euro.

De huizenprijzen liggen nog altijd hoger dan een jaar geleden. Bestaande koopwoningen zijn momenteel gemiddeld 5,2 procent duurder dan vorig jaar, terwijl de prijzen van nieuwbouwwoningen met 4,6 procent zijn gestegen. De prijsstijgingen vlakken sinds 2025 wel af. Dat betekent dat woningen nog steeds duurder worden, maar in een minder hoog tempo dan voorheen.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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