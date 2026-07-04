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Brenda (45) in Geld maakt niet gelukkig: ‘Ik snap niet dat mijn vader niet gewoon van zijn oude dag geniet’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Brenda (45), die in tegenstelling tot haar vader wél wat meer van het leven probeert te genieten.

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Naam: Brenda (45)

Beroep: werkt bij een middelgrote zorgorganisatie

Netto inkomen: 2750 euro per maand

Woonsituatie: woont in een nieuwbouwhuis met haar man en zoons

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben jij financieel opgevoed?

„’Ons bin zuunig’. Mijn vader zat nogal op de centen. Als iets niet nodig was, kochten we het niet. En had je ergens geen geld voor? Dan moest je ervoor sparen. Ik weet nog dat mijn moeder een nieuw servies wilde kopen – te veel borden die al kapot of beschadigd waren, maar mijn vader wilde er niets van weten, het oude servies was nog prima.

Nieuwe kleding? Dat ging ook niet zomaar en in mijn geval helemaal niet, want ik was de jongste en kreeg alle afdankertjes van mijn zus. Niet dat het slechte kleding was, integendeel: het was netjes en van goede kwaliteit. Maar als kind wil je gewoon iets hebben dat écht van jou is, en wil je zelf een stijl ontwikkelen – of in elk geval je eigen kleding uitkiezen in de winkel.”

Vond je dat moeilijk?

„Nou, ik snap die zuinigheid nu wel wat beter. Het was niet slecht bedoeld, maar echt het gedachtengoed van mijn vader – hij wilde ons meegeven dat je niet alles zomaar krijgt en dat geld niet vanzelfsprekend is. Dat je financieel voorbereid moet zijn op later. Maar als kind voelt het natuurlijk wel alsof je moet inleveren, je hecht dan nog best aan materiele zaken zoals merkkleding.”

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Hoe kijk jij zelf naar geld?

„Ik denk dat ik precies het tegenovergestelde ben geworden, de opvoeding van mijn vader ten spijt. Ik snap het belang van sparen, maar ik vind ook dat je moet genieten van het leven. Geld is voor mij niet enkel een bedrag op een rekening, maar ook de mogelijkheid om leuke dingen te doen, om te léven.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld veranderde?

„Toen mijn moeder een paar jaar geleden overleed. Zij was eigenlijk net op het punt gekomen waarop ze van haar pensioen zou kunnen genieten, maar die tijd heeft ze nooit gekregen. Dat vond ik een treurige eyeopener. Ik hoor ook steeds vaker verhalen van mensen die ziek worden of vroeg overlijden. Natuurlijk moet je financieel geen domme dingen doen, maar ik wil niet later terugkijken en denken: had ik maar wat meer leuke dingen gedaan in mijn leven.”

Staat je vader daar nu ook anders in?

„Nee. Hij is halverwege de 70 en heeft er genoeg geld voor. Hij is niet rijk, maar hij hoeft echt niet elk dubbeltje meer om te draaien. En toch doet hij dat laatste nog steeds en daar begrijp ik helemaal niets van. Hij heeft zijn hele leven gewerkt om op dit punt te komen, wanneer is dán het moment om ervan te genieten?”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Een buffer hebben is fijn, zeker, maar ik geloof niet dat je alleen maar moet sparen voor de toekomst. Het kan anders lopen dan je voor ogen hebt.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Er is natuurlijk niets mis met financiële zekerheid, maar ik denk dat geld ook een bepaalde grens heeft. Op een gegeven moment voegen nóg meer centen niet per se meer geluk toe.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ja, dat kan op allerlei manieren. Je kunt een cadeautje kopen voor iemand, trakteren op een etentje, iemand die krap bij kas zit tijdelijk uit de brand helpen of samen gewoon iets leuks doen. Het gaat niet om het geld an sich, maar om de betekenis die erachter zit.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt niet gelukkig, maar geen geld hebben kan wel ongelukkig maken. Voor mij zit het geluk alleen niet in zoveel mogelijk sparen, maar in de vrijheid om dingen te kunnen beleven. Waar mijn vader graag zekerheid wil houden voor later, denk ik juist: straks is ‘later’ misschien te laat. En uiteindelijk kun je je geld niet meenemen, maar de herinneringen wel.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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