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Janet (59) en Pauline (54) bouwden als zzp’er geen pensioen op: ‘Nu ik bijna 60 ben, komt dat pensioen ineens dichtbij’

Voor veel zzp’ers voelt pensioen als een zorg voor later. Eerst maar klussen binnenhalen, verzekeringen afsluiten en belasting betalen. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de zzp’ers momenteel geen pensioen opbouwt. Welke risico’s heeft dat? Twee zzp’ers en een financieel expert vertellen.

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Janet Kooren is 59 jaar en werkt ruim vijftien jaar zelfstandig als hoofdredacteur en (eind)redacteur. Pensioen heeft ze alleen opgebouwd in loondienst. „Toen ik op mijn 45ste startte als zelfstandige, kwam ik net uit een burn-out. Mijn grootste zorg was niet hoe mijn pensioen eruit zou zien, maar of ik genoeg opdrachten zou krijgen om mezelf en mijn gezin te onderhouden. Pensioen had simpelweg geen prioriteit. Het voelde als iets abstracts, voor later.”

Veel zzp’ers stellen opbouwen pensioen uit

Maar ook toen Janets onderneming eenmaal goed draaide, bleef ze dit patroon in stand houden. Nu ze bijna 60 is, denkt ze soms na over de gevolgen. Maar écht zorgen heeft ze zich nooit gemaakt. „Dat komt ook omdat ik een woning met overwaarde heb en dus een klein pensioen uit loondienst. Daarnaast verwacht ik dat ik ook na mijn pensioenleeftijd zal blijven werken; dat kan in mijn vak gelukkig makkelijk.”

Toch ziet ze zichzelf niet als het goede voorbeeld. „Tegen andere zzp’ers wil ik zeggen: begin serieus naar je pensioen te kijken zodra je bedrijf een beetje stabiel draait. Ik heb dat zelf nooit gedaan en achteraf had dat meer inzicht gegeven. Nu ik bijna 60 ben, komt dat pensioen ineens toch wel dichtbij.”

‘Mijn focus lag jarenlang op overleven’

Pauline Gispen (54) herkent dat wel. Zij begon rond het begin van de coronapandemie met een praktijk als riviercoach, waarbij ze mensen via coaching op het water begeleidt. Omdat haar omzet nog niet stabiel is, legt ze niks opzij voor haar pensioen. Hiervoor had ze veel banen in loondienst waarbij ze ook geen pensioen opbouwde. „Ik heb simpelweg het geld niet om voor mijn pensioen te sparen. Door corona viel mijn werk weg en sindsdien ben ik als zzp’er bezig om weer wat inkomen op te bouwen. Mijn focus ligt op overleven.”

Ook Gispen heeft een woning met overwaarde, maar of dat voldoende is, weet ze niet. „Bovendien moet ik tijdens mijn pensioen ook ergens wonen. Ik maak me bij tijd en wijle wel zorgen over later. Maar ik weet ondertussen ook dat in paniek schieten of dan maar werk doen waar ik van leegloop, niet het antwoord is.”

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‘Start met verdiepen in pensioen als je jong bent’

„Ik heb geen pasklare oplossing”, vervolgt ze. „Wel ben ik eenvoudiger gaan leven. Ik leef momenteel in een bus waarmee ik door het land rijd en ik ben veel in de natuur. Geluk zit voor mij in vrijheid. Als ik merk dat zorgen opborrelen, kom ik terug in het moment. Ik kan het toch niet nu oplossen. Het enige wat ik kan doen, is vanuit een positief gevoel kleine stapjes in de juiste richting zetten.”

Haar advies? „Als je nog jong bent en je werkt zelfstandig, start dan in elk geval met je in je pensioen verdiepen. Er zijn allerlei manieren om pensioen op te bouwen; er zit vast iets tussen wat je aanspreekt. Of zet zelf kleine bedragen opzij. Dat lijkt nu weinig, maar tegen de tijd dat je het rustiger aan wilt doen, kan dat zijn uitgegroeid tot een mooi bedrag.”

Financieel planner: maak na vijf jaar een pensioenplan

Hans Dekker is gecertificeerd financieel planner en ziet veel zzp’ers worstelen met het opbouwen van pensioen. „Zeker in de eerste jaren ben je vooral bezig met opdrachten binnenhalen en inkomen opbouwen. Dat is heel begrijpelijk. Je hoeft ook echt niet direct een perfecte oplossing te hebben. Maar na een jaar of vijf is het wel verstandig om inzichtelijk te maken wat je later nodig hebt.”

Puur en alleen vertrouwen op de overwaarde van je woning is meestal geen slim idee. „Als je de overwaarde wilt gebruiken, betekent dat vaak dat je kleiner moet gaan wonen of huren. En je weet nooit of die overwaarde uiteindelijk voldoende is om comfortabel van te leven.”

Pensioen is ook voor ‘risico’s onderweg’

Pensioen gaat volgens hem bovendien niet alleen over oud worden, maar ook over risico’s onderweg. „Wat als je arbeidsongeschikt raakt of ernstig ziek wordt? De overwaarde van je huis heb je dan nog niet. Zeker met een partner en kinderen zijn dat zaken waar je bij stil moet staan.”

Zijn belangrijkste advies: maak op tijd een financieel plan. Dat biedt niet direct een oplossing, maar geeft wel inzicht. „Kijk naar wat je nu uitgeeft, wat je later nodig denkt te hebben en hoe je vermogen kunt opbouwen. Dat kan bijvoorbeeld via een lijfrente, maar ook door zelf te sparen, te beleggen of je hypotheek versneld af te lossen. Neem in je plan ook mee of je eventueel langer wil doorwerken en houd daarbij rekening met het type beroep dat je uitvoert. Vind je het moeilijk om zo’n plan op te stellen? Schakel dan hulp in van iemand die er verstand van heeft. Pensioen voelt misschien als ver weg, maar hoe eerder je begint met sparen, hoe meer zekerheid voor later.”

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Geschreven door Dewi Hoijtink Schrijven over gewone mensen, dat doet Dewi het liefst. Na haar studie Taal en Communicatie leerde ze in de lokale journalistiek dat de mooiste verhalen gewoon op straat liggen. Sinds begin 2023 werkt ze als freelance journalist en schrijft ze voornamelijk human interest-verhalen voor (online) magazines.

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