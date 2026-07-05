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De Financiële fout van Saar (35): ‘Ik verhuurde mijn huis gemeubileerd, maar mis nu de helft van mijn spullen’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Saar (35), die dacht een mooie deal te sluiten met huurders van haar huis, maar uiteindelijk vooral haar eigen spullen kwijtraakte. Jennie Helena van Vakantieverhuurcursus geeft tips.

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Saar (35): „Toen ik bij mijn vriend introk, besloot ik mijn appartement niet meteen op te geven. Ik had er jarenlang met veel plezier gewoond en ik vond het ergens ook prettig om nog iets van mezelf achter de hand te hebben. Bovendien stond het appartement op een goede locatie en leek verhuren me een mooie extra inkomstenbron.

Ik verhuurde het volledig gemeubileerd, meestal per week via een verhuurwebsite. Dat ging eigenlijk altijd prima. Mensen kwamen en gingen, de schoonmaak liep tussendoor en ik hield zelf ook een beetje zicht op de woning.

Huis vol mooie spullen

Het appartement was daarnaast ook gewoon mijn eigen plek geweest. Er stonden mooie spullen in waar ik trots op was. Designlampen, kunst aan de muur, servies dat ik in de loop der jaren had verzameld en meubels waar ik flink voor had betaald.

Op een gegeven moment kreeg ik via het platform een bericht van een stel dat meerdere maanden wilde blijven. Ze waren vriendelijk, enthousiast en stelden voor om het buiten de verhuurwebsite om te regelen. Dan zouden zij goedkoper uit zijn en hield ik zelf meer over, zonder commissie van het platform. Achteraf gezien ging het daar mis.

Borg betalen

Op dat moment dacht ik alleen maar: ideaal. Geen wisselende huurders, geen constante schoonmaak en gewoon een paar maanden stabiele inkomsten. We maakten onderling afspraken en zij betaalden een borg van 1000 euro, dat moest meer dan genoeg zijn, dacht ik op dat moment. Doordat zij er zo lang zaten, kwam er maandenlang niemand in het appartement. Geen schoonmaak en geen tussentijdse controle. Ik vertrouwde erop dat het wel goed zat. Tot ze vertrokken.

Ik weet nog dat ik na hun vertrek mijn appartement binnenliep en meteen voelde dat er iets niet klopte. Eerst zag ik wat kleine dingen: glazen weg en een incompleet servies. Maar hoe langer ik rondkeek, hoe erger het werd. Er was kunst verdwenen, mijn dure designlamp die op mijn nachtkastje stond was weg. Zelfs decoratie en andere spullen waarvan je denkt: wie neemt dát nou mee? Ik wist niet wat ik zag.

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Geen poot om op te staan

De borg was lang niet genoeg om alles te dekken. En omdat we het buiten de verhuurwebsite om hadden geregeld, kon ik nergens aankloppen. Geen verzekering via het platform, geen bemiddeling, echt helemaal niets.

Ik heb nog contact gezocht met het koppel, maar daar kwam geen reactie op. Juridisch stond ik eigenlijk nergens. Dat vond ik misschien nog wel het pijnlijkste. Niet alleen dat mensen bewust spullen meenemen uit iemands huis, maar ook dat ik mezelf zó in die situatie had gebracht. Achteraf snap ik niet waarom ik dacht dat dit slim was. Nu weet ik één ding zeker: als je gemeubileerd verhuurt, verhuur je eigenlijk ook een deel van je vertrouwen. En daar moet je véél zuiniger op zijn dan ik ben geweest.”

Tips van Jennie van Vakantieverhuurcursus

Jennie Helena weet alles over het verhuren van recreatieve objecten en legt uit:



„Op het moment dat jouw huis vrijkomt doordat je gaat samenwonen, kun je er inderdaad voor kiezen om deze aan te houden om te verhuren. Indien je voor recreatieve verhuur gaat, is het wel altijd belangrijk om te kijken naar de regels die de gemeente hanteert. Een woonhuis mag je niet zomaar onbeperkt recreatief verhuren. Vaak zit daar een maximaal aantal nachten aan vast, verschillend per gemeente. De gemeente Haarlemmermeer heeft momenteel bijvoorbeeld een maximum van 30 nachten per jaar. Een woonhuis is in de basis niet bedoeld om recreatief te verhuren. Daar hebben we vakantiehuizen voor in Nederland. Dus check dat altijd goed!

Alles op goed vertrouwen gedaan

Een alternatief zou zijn om de woning voor lange termijn te verhuren voor woondoeleinden. Daar is Saar naar verloop van tijd ook op overgestapt. Bij lange termijn verhuur komt er, zoals Saar ook al aangaf, niet meer wekelijks een schoonmaker langs en is er minder controle. Daarom kan het nooit kwaad om in een overeenkomst op te nemen dat je als eigenaar van het huis met regelmaat langs mag komen ter controle. Maar, zo te lezen is alles op goed vertrouwen en zonder overeenkomst gebeurd.

Saar verhuurde voorheen via een platform, vermoedelijk Airbnb of Booking, waar voor jou als verhuurder een aantal zaken al geregeld worden. Denk aan een boekingsoverzicht en annuleringsvoorwaarden. Buiten een platform om werken is fijn, want dan draag je geen commissies af en heb je alles wat meer zelf in de hand, maar dan is het wel belangrijk om je zaken op orde te hebben. Zorg dat je bij verhuur altijd een overeenkomst hebt waar de huurder akkoord op geeft. Zo kom je beiden niet voor verrassingen te staan.

‘Netjes’ betekent voor iedereen wat anders

Zo’n overeenkomst wordt vaak vrij gedetailleerd opgesteld om duidelijk te maken wat de verwachtingen zijn. We hopen natuurlijk dat iedereen ‘netjes’ met ons huis omgaat, maar ‘netjes’ betekent voor iedereen wat anders. Bij de verhuur van onze vakantiehuizen hebben wij bijvoorbeeld ook heel expliciet een lijstje met uitcheck-instructies voor de gast in de welkomstmap zitten. Je kunt je als verhuurder wel frustreren over een gast die ‘het niet netjes heeft achtergelaten’, maar je moet gasten wel de kans geven om aan jouw verwachtingen te kunnen voldoen. Want die kunnen anders zijn dan wat voor de gast gebruikelijk is.

Verder is het natuurlijk belangrijk om de verzekering goed op orde te hebben. Je kunt nog zo goed je best doen om fijne gasten aan te trekken en een voorselectie doen: er kan altijd een rotte appel tussenzitten die lomp met spullen omgaat of zelfs steelt. Met een goede verzekering kun je met een gerust hart verhuren, omdat je weet dat je een vergoeding krijgt indien het toch misloopt. Controleer altijd goed de polisvoorwaarden van de verzekering. Sommige verzekeraars dekken lange termijnverhuur bijvoorbeeld niet.

Saar’s voorbeeld bevestigt wat ik vaak zie: men gaat onvoorbereid aan de slag met verhuur en daardoor worden onnodig (dure) fouten rondom verzekeringen, belastingen en juridische zaken gemaakt. En dat terwijl verhuur zo leuk én rendabel kan zijn als je het vanaf de start goed aanpakt.”

Jennie Helena van Vakantieverhuurcursus.nl verhuurt zelf vijf vakantiehuizen en helpt anderen om dit ook op te zetten als ‘side hustle‘ naast hun huidige baan. Door middel van vakantieverhuur kun je op een leuke manier werken aan vermogensgroei. Jennie deelt er allerlei tips over op haar Instagram.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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