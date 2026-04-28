Biologisch eten weer duurder, maar bij deze supermarkt betaal je gemiddeld 19 procent minder

Wie biologisch wil eten, moet nog altijd dieper in de buidel tasten. Sterker nog: het prijsverschil tussen biologische en niet-biologische boodschappen is opnieuw gegroeid. Dat blijkt uit een recente prijspeiling van de Consumentenbond.

Voor het onderzoek werden 166 biologische producten vergeleken bij dertien supermarkten. Denk aan groente, fruit, vlees, zuivel en zelfs koffie en thee. De uitkomsten laten flinke prijsverschillen zien tussen winkels.

Voordeligste supermarkt voor biologisch eten

Budgetsupermarkt Lidl komt als voordeligste uit de test, met prijzen die gemiddeld 19 procent onder het gemiddelde liggen. Ook Vomar en DekaMarkt scoren relatief goedkoop.

Aan de andere kant van de lijst staan biologische ketens zoals Ekoplaza en Odin, waar je juist aanzienlijk meer betaalt. Dat heeft deels te maken met hun volledig biologische assortiment.

Kortingen helpen een beetje

Sommige supermarkten proberen het prijsverschil te verzachten met kortingen. Zo biedt Albert Heijn 10 procent korting via een premium-abonnement van 14,99 euro per jaar en geeft Odin ledenkorting. Ook Picnic werkt met prijsvoordeel bij grotere aankopen.

Toch verandert dat het totaalplaatje nauwelijks. Gemiddeld blijft Lidl de goedkoopste optie, zelfs zonder kortingsconstructies.

Verschil loopt weer op: gemiddeld 66 procent duurder

Opvallend is dat biologisch eten juist weer minder toegankelijk wordt. Twee jaar geleden leek het verschil nog kleiner te worden, maar inmiddels betaal je gemiddeld 66 procent meer voor biologische producten.

Bij sommige producten loopt dat verschil extreem op. Voor thee, chips of sauzen betaal je soms meerdere keren de prijs van de niet-biologische variant. Uitschieters van 300 tot zelfs 600 procent zijn geen uitzondering.

Er zijn ook lichtpuntjes. Bij producten als pasta, rijst en zuivel zijn de prijsverschillen kleiner. In sommige gevallen is de biologische variant zelfs iets goedkoper, al blijft dat eerder uitzondering dan regel.

Assortiment verschilt flink per supermarkt

Niet alleen de prijs, ook het aanbod loopt uiteen. Winkels als Ekoplaza en Odin bieden vrijwel alles bio aan. Reguliere supermarkten zoals Jumbo en Plus hebben inmiddels ook een breed assortiment, met meer dan duizend biologische producten. Aan de onderkant bungelen discounters als Aldi en Nettorama, waar het aanbod beperkt blijft.

Wie specifiek naar groente en fruit kijkt, ziet dat Albert Heijn het grootste aanbod heeft binnen de reguliere supermarkten. Het prijsverschil met niet-biologisch fruit is daar met zo’n 30 procent het kleinst. Bij sommige andere ketens is dit fruit nauwelijks te vinden.

Vaak kleiner verpakt

Opvallend detail: biologische producten zitten vaak in kleinere verpakkingen. Supermarkten geven aan dat dit beter aansluit bij kleinere huishoudens en helpt om de prijs per verpakking lager te houden. Maar omgerekend naar dezelfde hoeveelheid blijft bio alsnog duurder.

Volgens de Consumentenbond is de ontwikkeling zorgelijk. Belangenbehartiger Petra van der Aa zegt: „Dat het prijsverschil tussen biologisch en niet-biologisch gemiddeld weer groter is geworden, is een zorgelijke ontwikkeling. Op deze manier kunnen alleen consumenten met een goed gevulde portemonnee biologische producten betalen. Terwijl het belangrijk is dat duurzame keuzes voor iedereen betaalbaar zijn.”

