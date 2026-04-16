Van een verraderlijk zonnetje vandaag naar een wisselvallig weekend: dit doet het weer

Vandaag laat het zonnetje zich nog volop zien én is de kans op verbranden groot, maar in het weekend krijgen we een stuk somberder weerbeeld voorgeschoteld. Het wordt flink kouder en er vallen de nodige regenbuien.

Als je nog wil genieten van het zonnetje, is vandaag je kans. Hoewel er al wat stapelwolken voorbij komen, laat het zonnetje zich volop zien. In het zuiden en oosten kan er al wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In het westen en noorden is het heerlijk vertoeven: daar verloopt de middag overwegend zonnig.

Belangrijk om je in te smeren

Op veel plaatsen wordt het vandaag 15 tot 19 graden met de hoogste uitschieters in het zuiden en oosten van het land. Aan de zee is het een stuk frisser met temperaturen tussen de 12 en 14 graden. Het kan geen kwaad om je in te smeren als je vandaag naar buiten gaat. Tussen 12.00 en 15.00 uur schijnt de zon met zonkracht 4, wat betekent dat je in 25 tot 40 minuten al kunt verbranden.

Ook morgen kunnen we nog even genieten van het zonnetje. Er drijven wolkenvelden over het land hangen, maar het zonnetje schijnt hier doorheen en laat zich regelmatig zien. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar landinwaarts kan het nog even regenen. De gemiddelde temperatuur ligt op de meeste plaatsen tussen de 18 en 20 graden en in het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 21 graden.

Wisselvallig weer in het weekend

Zaterdag is er een omslag te zien. Het weekend verloopt aanvankelijk zacht met temperaturen rond 15 graden in het westen tot ongeveer 19 graden in het oosten. Hoewel de dag op de meeste plaatsen droog begint, trekken er vanuit het westen enkele buien over ons land. Na de buien breekt het zonnetje echter weer even door, maar er staat gedurende de dag een fris windje.

Ook zondag is het fris: op de Waddeneilanden en vlak aan zee wordt het slechts 11 tot 13 graden. In het zuiden, midden en oosten van het land loopt het kwik nog op naar 14 tot 16 graden. Hoewel het zonnetje zich wederom af en toe laat zien, is het ook geregeld bewolkt en vallen er de nodige regenbuien.

Gen Z en Millennials verbranden vaker ondanks dat ze vaker smeren, dit zijn de redenen

