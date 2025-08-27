Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gen Z en Millennials verbranden vaker ondanks dat ze vaker smeren, dit zijn de redenen

Gen Z en Millennials smeren zich vaker in met zonnebrandcrème dan de rest van de bevolking, maar verbranden tóch aanzienlijk vaker.

Uit onderzoek van Universiteit Maastricht, in opdracht van het Nationaal Huidfonds onder 2539 Nederlanders, blijkt dat 77 procent van de jongeren vorige zomer minstens één keer licht was verbrand door de zon, tegenover 62 procent van de totale bevolking. 26 procent liep een zware zonverbranding op, bijna het dubbele van het landelijke gemiddelde (14 procent). Eén op de tien jongeren verbrandde meerdere malen zwaar. Bovendien verbranden zij vaker op het strand (26 procent vs 18 procent gemiddeld).

☀️ Lichte vs. zware zonverbranding Bij een lichte verbranding is de huid rood en pijnlijk. Een zware zonverbranding gaat gepaard met andere symptomen, zoals blaren en ernstige zwelling.

Toch gaan veel jongeren juíst bewuster om met zonnebrandcrème dan de gemiddelde Nederlander. Ze gebruiken vaker factor 30+ en smeren om de twee uur. Een van de redenen dat ze alsnog vaker verbranden is omdat zij vaker de zon opzoeken als de zonkracht het hoogst is. Bijna één op de vijf jongeren vermijdt nooit de zon tussen 12.00 en 15.00 uur.

‘Verbranden niet onschuldig’

„Het is goed dat jongeren zich bovengemiddeld insmeren, maar als zij vaker de zon opzoeken lopen ze nog steeds een hoog risico, dat ze ook vaak onderschatten. Huidverbranding is geen onschuldige bijkomstigheid van een dagje zon, maar verhoogt aantoonbaar het risico op huidkanker”, zegt dermatoloog in opleiding Sven van Egmond van het Erasmus Medisch Centrum. Huidkanker is de snelst toenemende kanker in Nederland. De meeste gevallen van huidkanker worden veroorzaakt door blootstelling aan UV-straling van de zon of de zonnebank.

Ook ontbreekt het wat meer aan kennis onder de jongeren. Meer dan de helft (51,4 procent) weet niet zeker of denkt niet dat de zon in het voorjaar net zo krachtig kan zijn als in de zomer. Bovendien onderschatten zij de gevolgen van verbranding. Slechts 19 procent vindt regelmatige verbranding ‘zeer ernstig’, terwijl dit bij de totale bevolking 23 procent is.

Metro interviewde onlangs Charrel, die vaak in de zon buiten was op 20-jarige leeftijd een agressieve vorm van huidkanker opliep.

Volgens het Nationaal Huidfonds vraagt bescherming tegen de zon meer dan alleen zonnebrandcrème.

„Goede bescherming bestaat uit ‘weren, kleren en smeren’, in die volgorde. Jongeren smeren vaak te dun waardoor de beschermingsfactor niet wordt gehaald en ze hebben de misvatting dat insmeren betekent dat ze onbeperkt in de zon kunnen blijven. Daardoor lopen zij ondanks bewuster smeergedrag alsnog een groter risico op verbranding”, zegt Christel von Reeken van het Huidfonds.

Tips om niet te verbranden:

Het advies van het Huidfonds en Meteovista is om je vanaf zonkracht drie elke twee uur in te smeren. Als je een duik neemt in het water, moet je je meteen opnieuw insmeren.

Moet je in de uren dat de zon het sterkst is toch naar buiten? Draag dan bedekkende, en liefst ook UV-werende, kleding. Denk ook aan een hoed/petje en een zonnebril.

Gebruik geen zonnebrandcrème die over de datum is. De werkzame stoffen in zonnebrand, zoals de uv-filters, kunnen hun kracht verliezen. Zonnebrandcrème blijft ongeveer twee jaar houdbaar als de verpakking nog niet geopend is. Daarna kun je de crème vaak nog 12 maanden gebruiken. Dit staat op de verpakking aangegeven met een icoon van een open potje en het aantal maanden.

KWF Kankerbestrijding heeft een richtlijn voor hoeveel je moet smeren: zeven theelepels per smeerbeurt. Eén voor gezicht en hals, twee voor armen en schouders, twee voor borst, buik en rug en twee voor benen en voeten. En vergeet ook de lippen, oren en de bovenkant van de handen niet.

