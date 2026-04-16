Toch natuurvergunning nodig voor luchthavens Rotterdam, Eindhoven

Rotterdam Airport en Eindhoven Airport hebben toch natuurvergunningen nodig, heeft de rechter bepaald. Het kabinet vond enkele jaren geleden dat dat niet nodig was, maar natuurorganisaties en omwonenden hebben dat aangevochten.

De uitspraak draait om de stikstofuitstoot van de twee luchthavens. De toestemming die de toenmalige minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD) gaf om zonder vergunning door te gaan, kan alleen als het om „één-en-hetzelfde project” gaat als eerder. Maar de luchthavens zijn gegroeid en gelden daarmee als een ander project.

Van der Wal legde de luchthavens een bovengrens op voor de stikstofuitstoot van hun vliegverkeer, die gelijk was aan wat ze op dat moment volgens eigen berekeningen uitstootten. Ook die bovengrenzen gaan nu van tafel.

Schiphol

Minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) moet volgens de Gelderse rechtbank binnen acht weken besluiten of hij gaat handhaven tegen de luchthavens. Dat geldt ook voor de uitbreiding van Lelystad Airport, waar de natuurvergunning al ontbrak.

Ook Schiphol heeft geen natuurvergunning sinds die vorig jaar werd vernietigd. Het kabinet besloot afgelopen najaar dat de luchthaven nog twee jaar door mag zonder vergunning.

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw gaat nog niet inhoudelijk op de uitspraak in. „We zijn de uitspraak nu aan het bestuderen.”

ANP

