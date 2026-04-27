Koninklijke familie aangekomen in Dokkum voor Koningsdag

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane zijn maandag aangekomen in Dokkum. Daar werden ze ontvangen door burgemeester Johannes Kramer en Arno Brok, de commissaris van de Koning in Friesland. De familie viert daar de 59e verjaardag van koning Willem-Alexander.

„Koningsdag is een dag van verbondenheid. Een dag waarop we laten zien wie en wat we samen zijn,” sprak burgemeester Kramer. Hij benadrukte daarbij de Friese identiteit, met aandacht voor taal, cultuur en de regio, en de band met het koningshuis binnen de constitutionele monarchie. Vervolgens richtte Kramer zich persoonlijk tot de koning. Hij haalde herinneringen op aan een eerder bezoek. „Veertig jaar geleden was u hier ook, majesteit. U kwam aan, haalde een stempel en dook het duister weer in richting Leeuwarden. De rest is geschiedenis – maar misschien nog niet helemaal.” Willem-Alexander deed in 1986 mee aan de Elfstedentocht.

Bij aankomst kreeg de koninklijke familie een stempelkaart uitgereikt, die zij tijdens de route op verschillende punten kunnen laten afstempelen om symbolisch de eindstreep te halen. Bij de eerste stempelpost zitten de Friese turner Epke Zonderland en Cambuur-trainer Henk de Jong. Na de toespraak klonk het Friese volkslied, gezongen door zangeres Elske DeWall, waarmee de festiviteiten officieel van start gingen.

Wandeling

Ook onder anderen prins Constantijn, prinses Laurentien, prins Floris, prins Bernhard en prins Pieter-Christiaan zijn bij de viering. Oudere familieleden zoals prinses Beatrix en prinses Margriet zijn er al jaren niet meer bij.

De koninklijke wandeling in Dokkum begint bij de Bonifatiuskapel en loopt via het water en het historische centrum langs verschillende onderdelen zoals sport, kunst, taal en Friese tradities. Ook staat er een quiz op het programma en het stadje wil de sfeer van de Elfstedentocht oproepen. Willem-Alexander reed in 1986 mee onder de schuilnaam W.A. van Buren.

De koninklijke familie was voor het laatst op de nationale feestdag in Friesland toen koningin Beatrix nog regeerde. In 2008 bezochten ze tijdens de toenmalige Koninginnedag de plaatsen Makkum en Franeker.

ANP

