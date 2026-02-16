Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel Nederlanders steunen ideeën van Donald Trump, toch zou maar een kleine groep op hem stemmen

Meer dan de helft van de Nederlanders steunt delen van de rechtse MAGA-ideologie van de Amerikaanse president Donald Trump. Toch zou ‘maar’ 16 procent op hem stemmen.

Dat blijkt uit een onderzoek van instituut Clingendael, dat een vragenlijst voorlegde aan 4297 Nederlanders die representatief zijn voor de bevolking.

Steun voor delen van MAGA-ideologie

Uit het onderzoek blijkt dat 54 procent van de ondervraagden gelooft dat de ‘westerse beschaving’, waarbij de definitie daarvan aan henzelf is gelaten, bedreigd wordt. Een grote groep staat kritisch tegenover migratie en progressieve ideeën. PVV-, FvD-, JA21- en BBB-stemmers maken zich het meest zorgen over ‘bedreiging van de westerse beschaving’. Ook VVD-aanhangers delen deze angst, maar in mindere mate, terwijl CDA-stemmers verdeeld zijn over het onderwerp. D66- en GroenLinks-PvdA-kiezers voelen zich het minst bedreigd.

👇 Wat is MAGA? MAGA staat voor Make America Great Again. De leus werd voor het eerst gebruikt door president Ronald Reagan in de presidentiële campagne van 1980, maar wordt nu vooral geassocieerd met de Amerikaanse president Donald Trump en zijn aanhangers. De term ontstond tijdens Trumps verkiezingscampagne in 2016 en groeide uit tot een bredere politieke beweging binnen de Republikeinse Partij. De nadruk ligt op nationalisme, een streng migratiebeleid, conservatieve waarden en wantrouwen tegenover elites.

MAGA bestaat volgens Clingendael uit stromingen met verschillende ideeën over wat ‘Great‘ betekent. Zo gaat het christelijk nationalisme er vanuit dat Amerika weer een diep christelijk land zou moeten zijn, terwijl de stroming alt-right ruimte biedt aan mensen die de liberale rechtsorde radicaal afwijzen. Volgens het instituut is er ‘reden tot zorg’ over de snelle opmars die extreme en gewelddadige stemmen in de MAGA-beweging maken.

Campagne voor verspreiding gedachtegoed in Europa

De MAGA-beweging lijkt volgens het instituut in 2025 een campagne te zijn gestart om haar gedachtegoed in Europa te verspreiden. JD Vance gaf in februari 2025 een speech tijdens de Munich Security Conference, waarin hij de aanval opende op de aanwezige Europese politieke elite en de Europese Unie. Ongeveer een vijfde van de respondenten zou blij zijn met een project als ‘Make Europe Great Again‘ (MEGA) in de stijl van MAGA.

Veel van de stromingen binnen MAGA worden niet door een meerderheid van de Nederlanders gesteund. 15 tot 25 procent van Nederland kan zich vinden in de ideeën van het tech-libertarisme, de politieke denkbeelden die gangbaar zijn in Silicon Valley, alt-right, het christelijk nationalisme en het anti-institutionalisme, dat zich verzet tegen een ‘wereldwijde samenzwering van kwaadaardige overheden’. Sommige losse elementen van die ideologieën vinden wel steun onder een grotere groep. Zo is 46 procent van Nederland het eens met de stelling van president Trump dat er ‘shithole countries‘ bestaan waar mensen ‘niet in staat zijn tot goed bestuur’.

Weinig Nederlanders zouden op Trump stemmen

Het onderzoeksinstituut ziet weinig verschil tussen de geslachten en leeftijden in hoe ontvankelijk mensen zijn voor MAGA. Jonge vrouwen tussen de 18 en 34 jaar vormen een uitzondering: zij lijken bijzonder onontvankelijk voor de rechtse ideologie uit Amerika. Jonge mannen van dezelfde leeftijd wijken in hun steun voor MAGA niet af van oudere mannen en vrouwen.

Ondanks de steun voor delen van de MAGA-ideologie, zouden maar weinig Nederlanders op hem stemmen. Ruim twee derde van de kiesgerechtigde Nederlanders zou in de Amerikaanse presidentsverkiezingen op Kamala Harris gestemd hebben, tegenover 16 procent op Trump. Dat beeld is licht veranderd. In 2020 zou 61 procent op Biden stemmen en 11 procent op Trump, in 2024 steunde 10 procent Trump.

