Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Er komt weer prachtig lenteweer onze kant op, maar eerst nog flink wat regen

Vorige week hebben we al kunnen proeven van heerlijk lenteweer, maar deze week valt tot nu toe vooral veel tegen. Toch komt daar verandering in: vanaf zondag keert het zonnetje terug en stijgen de temperaturen. Hierdoor kunnen we volgende week weer genieten van aangenaam terrasjesweer.

Vandaag begint droog met flink wat zon en temperaturen tussen de 8 en 11 graden. Heel lang kunnen we hier niet van genieten, want vanmiddag trekt er flink wat bewolking over ons land, waarbij er ook flink wat wind staat. Het blijft echter droog en de temperaturen lopen nog een stukje op, naar 8 tot 11 graden.

Regenachtig begin van het weekend

Morgen begint zacht met temperaturen rond de 10 graden. In de ochtend trekt er echter een regengebied over ons land, waarbij er veel wind staat en er flink wat regen kan vallen. In de kustgebieden is het oppassen geblazen met windstoten tot circa 75 km/uur en in het noordwestelijk kustgebied en op de Waddeneilanden zijn er mogelijk uitschieters tot 90 km/uur. Vooral het midden en oosten van het land moet het halverwege de ochtend ontgelden met fikse regenbuien.

Ook in de middag blijft het nog een tijdje regenen, vooral in het zuidoosten van het land in Limburg. Ook op andere plekken kan er nog een beetje neerslag vallen, maar op de meeste plekken blijft het ’s middags droog. Het zonnetje laat zich weinig tot niet zien en het wordt nergens warmer dan een graad of 7.

Zaterdag

Het weekend begint heel wisselvallig met droge perioden die worden afgewisseld met regenbuien. Vooral in het binnenland kan er wat regen vallen, maar in de kustgebieden kan het zomaar de hele dag droog blijven. In het westen van het land steekt het zonnetje af toe de kop op, maar de temperaturen blijven hangen tussen de 7 en 10 graden. Het kan hierbij tijdens een bui afkoelen naar 4 graden, waardoor het flink fris kan aanvoelen.

Lenteweer keert terug

Zondag begint droog met in de ochtend al flink wat zon. Het is een prachtige dag voor buitenactiviteiten, waarbij de temperaturen tussen de 9 en 11 graden liggen. Het blijft gedurende de dag droog, maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en in de avond moeten we rekening houden met wat regen.

Vanaf maandag kunnen we weer genieten van een langere droge periode, waarbij het zonnetje zich geregeld laat zien. Het wordt een heerlijk zonnige week waarbij de thermometer de 15 graden kan aantikken. Perfecte temperaturen dus voor een middagje op het terras.

Dat je je goed moet insmeren als de zon schijnt, is algemeen bekend. Maar ook als het bewolkt is, moet je dat zeker niet vergeten. Lees hier waarom insmeren eigenlijk een routine als tanden poetsen moet worden.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties