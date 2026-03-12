Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onbegrip over hoofddoek bij boa’s Amsterdam: ‘Is Femke Halsema de baas van Nederland ofzo?’

Gemeenten moeten geen ruimte meer hebben om boa’s toe te staan om religieuze uitingen als een hoofddoek te dragen. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer en een initiatiefwet daarvoor is in de maak. In Amsterdam staat Femke Halsema het nog toe, wat zonder de wet ook mag. Maar daarover bestaat veel onbegrip, constateerde Nieuws van de Dag gisteravond.

VVD-Kamerlid Claire Martens is de politicus die werkt aan de initiatiefwet over het dragen van een hoofddoek en andere uitingen door boa’s. Bij de politie is neutraliteit in het uniform wettelijk vastgelegd. Tot nu toe gaat de richtlijn voor buitengewoon opsporingsambtenaren niet zo ver. Dat moet anders, vinden Martens en andere Tweede Kamerleden.

De hoofddoek ‘op de werkvloer’ zorgt al tijden voor discussie. Twee jaar geleden werd er in Den Haag al een hoofddoekdebat gevoerd. Opiniemaker Lale Gül ging daar toen op in.

Zorgen om het dragen van een hoofddoek

Martens in Nieuws van de Dag over de hoofddoek die door boa’s gedragen mag worden en de scheiding tussen kerk en Staat in ons land: „Daar hoort geen enkele religieuze uiting bij, bij een uniform. Daar maak ik me zorgen over. Het is een glijdende schaal die je steeds vaker ziet.”

De VVD’er vindt dat het uniform staat voor gezag en neutraliteit. „Zeker met de grote vraagstukken en rellen in Amsterdam en Utrecht, zie ik het gewoon niet gebeuren dat je met een hoofddoek of een keppel die rellen uit elkaar haalt. Ook in het belang van de veiligheid vind ik dat we dit nu moeten regelen.” Je hoort het hele gesprek met Claire Martens in de video hierboven.

In Amsterdam – en ook enkele andere grote steden – vindt burgemeester Femke Halsema met haar raad een religieuze uiting bij boa’s voorlopig prima. Over dat standpunt is veel kritiek te horen. Ook Victor Vlam, als opiniemaker in Nieuws van de Dag aangeschoven, snapt er niks van. „Jongens, wie is er nou de baas in Nederland? Is Femke Halsema opeens de baas? Waar laten we ons in Godsnaam leiden door wat zij doet?” Claire Martens nuanceert: „Het is de gemeenteraad van Amsterdam, niet alleen Femke Halsema.” Vlam: „Ja, maar er is een grote Kamermeerderheid. Ik vind het echt verbijsterend om te zien dat dit niet eerder is gedaan.”

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

