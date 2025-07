Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Insmeren tegen de zon moet als tanden poetsen routine worden, ook als het bewolkt is’

Twee op de drie Nederlanders denkt niet aan insmeren met zonnebrandcrème als het warm, maar bewolkt weer is. 14 procent van de mensen smeert zich op bewolkte dagen wél in, blijkt uit nieuw onderzoek van onderzoeksbureau Norstat. Metro spreekt erover met dermatoloog Dr. David Njoo. De specialist in huidaandoeningen vindt dat insmeren net zoiets vanzelfsprekends als tanden poetsen moet worden.

Nog wat cijfertjes uit het onderzoek over insmeren: 50 procent van de jongeren tot 35 jaar smeert zich bij bewolking niet in. Bij 55-plussers is dat percentage 75 procent. Van de ouderen smeert 28 procent zich ook niet in met zonnebrandcrème als de zon volop schijnt. En dan heb je nog de gedachte – niet uit het onderzoek, maar een veel gelezen mening op sociale media, dat niet de zon maar zonnebrandcrème juist huidkanker veroorzaakt.

Alleen insmeren als je de zon voelt branden

Het is eigenlijk niet zo gek als je niet aan insmeren denkt als het buiten helemaal bewolkt is. Dr. David Njoo, dermatoloog met een eigen bedrijf, Skin and Laser Clinics in Amersfoort, en ook hoofdredacteur van Huidarts.com, waarschuwt toch: „Veel mensen beschermen zich alleen als ze de zon voelen branden. Maar ook op bewolkte dagen is er schadelijke UV-straling aanwezig.”

En bij de kracht van UV-straling op bewolkte dagen ligt juist onderschatting op de loer, ziet Njoo. „Er zijn twee soorten UV-straling: UVA en UVB. UVB-straling voel je, maar UVA-straling minder. UVB-straling is het sterkst tussen 11.00 en 15.00 uur, maar UVA-straling is de hele dag door aanwezig en dringt door wolken heen. De meeste mensen zijn zich bewust van bescherming door verbranding, want dat komt door UVB. Maar men vergeet dat UVA net zo schadelijk is, omdat je dit niet direct ziet.”

🌅 Wanneer verbranden mensen het snelst? Dr. David Njoo: „De meeste verbrandingen en allergieën krijgen de mensen in februari, tijdens de wintersport en tijdens de meivakantie. Dan zie je mensen met zonneallergie-uitslag of een verbrande kop rondlopen. In augustus gebeurt het veel minder, omdat je huid dan meer gehard is.”

‘De regel is elke dag insmeren’

Dokter, zo’n dag als vandaag – een redelijk warme donderdag 24 juli, maar met heel veel wolken – moet ik me dan echt insmeren? Of is dat overdreven?

„Helemaal niet overdreven. De regel van dermatologen is ‘elke dag insmeren’. Gek hè? De gedachte bij veel mensen is dat je pas gaat smeren als de zon schijnt en je die voelt. Maar dan ben je al te laat. Zichtbaar licht en UV-stralen dringen gewoon door de wolken heen. Het is op constante sterkte op onze aarde aanwezig. Niet insmeren betekent dan een kans op huidkanker.” Njoo ziet dat laatste vooral bij oudere mannen met buitenberoepen als bouwvakkers en postbodes. „De huidschade bouwt zich in de loop der jaren op.”

Elke dag insmeren dus, wat de dermatoloog betreft. „Het moet je dagelijkse skinroutine worden, net zoiets als tanden poetsen. Dat vergeten mensen ook nooit. Zet je zonnebrand dus naast je tandpasta.”

Dat mensen zich bij wijze van spreken insmeren na het tanden poetsen ’s morgens, vindt u dat ook een realistische gedachte?

„Het liefst wel, maar ik weet ook dat mensen – zeker tussen de 20 en 50 jaar met hun carrière – een gehaast leven hebben. Als ik in de file sta, zie ik automobilisten zelfs hun tanden in de auto poetsen, of zich scheren. Ik krijg ook wel opmerkingen als dat mijn verhaal en dat van collega’s commercieel zou zijn, maar dat is het niet. Insmeren en op je huid letten is gewoon essentieel. We hebben de opwarming van de aarde, er zijn meer zonnige en zomerse dagen en ook luchtvervuiling draagt niet bij aan een gezonde huid.”

Zonneallergie komt vaak voor. Net als huidveroudering, een droge, rimpelige huid, pigmentvlekken en huidverslapping.

‘Wat zie ik eruit, terwijl ik nog maar 40 ben’

Kun je nog meer ziektes aan je huid oplopen behalve huidkanker?

„Jazeker, zonneallergie komt vaak voor. Net als huidveroudering, een droge, rimpelige huid, pigmentvlekken en huidverslapping. Dingen waardoor je je ellendig voelt en mensen in de spiegel kijken en denken ‘wat zie ik eruit, terwijl ik nog maar 40 ben’. Het gebeurt allemaal door zonlicht.”

U noemde het woordje commercieel al even. Kunt u uitleggen waarom je dan kunt insmeren met met zonnebrandfactor 20, 30, 50… Dat lijkt een uitnodiging van de industrie om alles te kopen.

„Het is absoluut niet de bedoeling dat mensen al die factoren gaan kopen. Je moet kijken naar je huidtype. Iemand met een gekleurde huid heeft aan factor 30 altijd genoeg. Mensen met een lichte huid daarentegen, moeten zich met factor 50 insmeren. Zij zijn gevoelig voor de zon. Zeker je hoofd is dan kwetsbaar en je hebt maar één gezicht. Neem het zekere voor het onzekere en neem dan de hoogste factor zonnebrand.”

Positieve zaken

Ziet dermatoloog Njoo ook nog positieve zaken? Toch wel. Jongeren bijvoorbeeld die opgroeien met skinfluencers die op sociale media huidverzorging promoten. „Hierdoor lijken zij beter te weten hoe schadelijk UV-straling is”, zegt Njoo. „Aan de andere kant smeert de helft zich niet in bij bewolking, dus goede voorlichting blijft nodig.”

Vrouwen die in het algemeen hun huid verzorgen, vindt de expert ook een goede zaak. „Veel vrouwen hebben een skincare-routine, waar elke ochtend het gezicht insmeren met SPF (Sun Protection Factor, red.) onderdeel van is. Dat is positief, want de huid op je gezicht is dunner dan op je benen en armen en dus kwetsbaarder voor huidschade.”

