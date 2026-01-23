Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mogen werkgevers regels opleggen omtrent social mediagebruik?

De Efteling scherpt de regels omtrent social mediagebruik voor werknemers aan. Maar mogen werkgevers eigenlijk wel bepalen wat je wel of niet op social media plaatst?

Sinds vorig weekend mogen medewerkers niet meer op eigen houtje filmpjes maken op de ‘Efteling-werkvloer’, schrijft pretparkwebsite Loopings. De afgelopen jaren gebeurde het steeds vaker dat werknemers zich ontpopten tot influencers op social media. De nieuwe richtlijnen zijn om te voorkomen dat personeelsleden een „attractie worden”. Eerder was de Efteling not amused nadat een vrouw een pornofilm in het pretpark onpnam.

We ergeren ons suf aan collega’s op sociale media, schreef Metro al eens. Maar mag er daadwerkelijk ingegrepen worden?

Regels omtrent social mediagebruik

Volgens Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS, roepen de aangescherpte regels vragen op over de balans tussen vrijheid van meningsuiting en werkgeversbelangen. „Het volledig verbieden van social mediagebruik is niet mogelijk, zolang het een privéaangelegenheid betreft”, legt hij uit. „Werknemers hebben recht op vrijheid van meningsuiting, ook op social media.”

Toch is het recht op vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd. „Wanneer uitingen bijvoorbeeld kunnen leiden tot imagoschade voor de werkgever, kan ingrijpen gerechtvaardigd zijn.” Via het zogenoemd ‘instructierecht’ kunnen werknemers het recht op vrijheid van meningsuiting beperken. Maar niet zomaar, dus.

Criteria voor ingrijpen

Of dit geoorloofd is, hangt van een aantal zaken af. „Eerst wordt gekeken naar de aard van de meningsuiting. Was het een persoonlijke mening of ging het over werkgerelateerde zaken? Ten tweede spelen de motieven van de werknemer een rol. Ook de schade die de werkgever lijdt weegt mee. Denk aan imagoschade of verlies van vertrouwen bij klanten. Tot slot wordt gekeken of de opgelegde sanctie proportioneel is.”

Het valt volgens hem niet altijd te voorspellen welke online uitingen toelaatbaar zijn. Hij denkt dat het zou helpen als werkgevers een duidelijk beleid opstellen in de vorm van een social mediaprotocol. Daarin staat helder wat wel en niet mag en wat de mogelijke sancties bij overtreding zijn. „Dit schept duidelijkheid voor beide partijen.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties