Russische vrouw neemt pornofilm op in Sprookjesbos, Efteling kan er niet om lachen

‘When a fairytale becomes reality’. Dat is de titel van een pikante film die onlangs werd opgenomen in de Efteling. De beelden werden gemaakt in het Sprookjesbos en verschenen onlangs op een pornowebsite. Het attractiepark is er bepaald niet blij mee. „De combinatie van een familiepark en een pornografische site is vrij ongelukkig.”

In de video is te zien hoe de 23-jarige actrice ‘Sweetie Fox’ uit Rusland door het sprookjesbos wandelt. Op de achtergrond is onder andere De Wolf en de Zeven Geitjes te zien. Vervolgens ontmoet ze een man en eindigen de twee bij een huisje in het Kabouterdorp, waar ze naar binnen stappen.

De pikante scenes die na de wandeling door het Sprookjesbos volgen, zijn overigens niet in de Efteling opgenomen. Het model is dan verkleed als elfje.

Opnames gemaakt zonder toestemming

De Efteling is in ieder geval niet bepaald blij met de verschijning in de pornofilm. „Opnames voor commerciële doeleinden zijn niet toegestaan zonder toestemming van de Efteling”, zegt een woordvoerder van het park tegen achtbanenwebsite Looopings. „Verder is de combinatie van een familiepark en een pornografische site natuurijk vrij ongelukkig. We gaan dan ook kijken of we hier actie op kunnen ondernemen.”

Wanneer de opnames zijn gemaakt is niet duidelijk. Wel heeft de reactie van de Efteling er toe geleid dat de video inmiddels niet meer te zien is.

Sweetie Fox is een populaire actrice in de pornowereld. Ze heeft met haar 18+-activiteiten maar liefst 2,3 miljoen volgers op Instagram gegenereerd en haar video’s op de website Pornhub zijn tot nu toe ruim 1,3 miljard keer bekeken. Ook heeft ze een populaire OnlyFans-pagina en won ze dit jaar zelfs een ‘Pornhub Award’ in de cosplaycategorie.

Efteling al eerder te zien in pornofilm

Het is overigens niet de eerste keer dat de Efteling dient als setting in een pornofilm. Vier jaar geleden, in 2020, dook er ook een pornografische video op die gemaakt werd in het attractiepark. Toen werden de beelden opgenomen in een vakantiehuisje en was er Efteling-muziek op de achtergrond te horen. De maker bood later zijn excuses aan doneerde get geld dat de film opleverde aan Villa Pardoes, het vakantieverblijf van de Efteling voor ernstig zieke kinderen.

