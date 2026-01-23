Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderkoelde kittens uit afvalcontainers gered: ‘Wonder dat ze dit hebben overleefd’

Binnen slechts 24 uur zijn in Den Haag twee jonge kittens op het nippertje aan de dood ontsnapt. De kittens- waarschijnlijk zusjes – werden onderkoeld aangetroffen in een afvalcontainer en in een vuilniswagen. Dankzij het snelle optreden van omstanders en hulpdiensten maken de kittens het inmiddels goed.

De eerste kitten werd in de nacht van 18 op 19 januari gevonden, toen een alerte voorbijganger luid gemiauw uit een ondergrondse afvalcontainer aan de Heemstraat in Den Haag hoorde komen. Hij schakelde de brandweer in, die het dier wist te bevrijden en onderbracht bij de kazerne. Het ging om een zwart-witte kitten van waarschijnlijk nog geen twee maanden oud.

Flink onderkoelde kittens

De kitten werd door een chauffeur van Dierenambulance Den Haag opgehaald en meegenomen naar het hospitaal van de dierenambulance. „Het katje was flink onderkoeld en is direct in de couveuse gelegd,” zo vertelt de betrokken medewerker. „Gelukkig knapte hij snel op en begon al gauw goed te eten.”

Maar daarmee was het verhaal nog niet klaar. Een dag later kwam er namelijk een tweede opmerkelijke melding binnen. Medewerkers van de Haagse Milieu Service ontdekten bij het lossen van een vuilniswagen op de milieustraat een kitten. Dit keer een cypers exemplaar. De vuilniswagen had die ochtend onder meer containers geleegd in de Schilderswijk, waaronder aan de Heemstraat. „Toen viel het kwartje snel”, aldus de medewerker van Dierenambulance Den Haag. „Vrijwel even groot, dezelfde leeftijd, dit moet haast wel het zusje zijn. Het is echt een wonder dat ze dit heeft overleefd.”

Melding gedaan bij politie

Beide kittens zijn inmiddels overgebracht naar het Haags Dierencentrum. Zodra ze oud en sterk genoeg zijn, wordt er gezocht naar een liefdevol en permanent thuis. Hoe de kittens in de afvalcontainer zijn beland, is niet bekend. „We hebben wel zo onze vermoedens”, zegt de betrokken chauffeur. „Daarom hebben we melding gedaan bij de politie.”

