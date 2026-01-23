Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom is wasmiddel ineens zo duur geworden?

Het is je misschien wel opgevallen dat de prijzen van wasmiddel flink zijn gestegen. Waar je een aantal jaar terug nog ongeveer 4,50 euro per fles betaalde, ben je nu al snel rond de 16 euro kwijt. Maar wat is de oorzaak van dit forse prijsverschil? En is er een manier waarop je toch nog aan betaalbare wasmiddelen kan komen?

De forse prijsstijging van wasmiddel is vooral te merken bij A-merken zoals Robijn, Persil en Ariel. In een jaar tijd zijn A-merk wasmiddelen ruim 10 euro duurder geworden.

Oorzaak prijsstijging wasmiddel

Deze prijsstijging heeft onder andere te maken met hogere grondstofkosten. Ingrediënten zoals palmolie en chemicaliën zijn de afgelopen jaren flink duurder geworden, door leveringsproblemen, hogere energiekosten en doordat het wereldwijd overal duurder is om deze producten te maken en te vervoeren. Grote producenten zoals Unilever hebben ervoor gekozen om de hogere kosten door te berekenen aan de klant. Zo heeft Unilever publiekelijk al toegegeven dat er een prijsstijging van 12,5 procent heeft plaatsgevonden bij hun wasmiddelen en andere schoonmaakmiddelen.

Daarnaast laat onderzoek van de Consumentenbond ook zien dat A-merken hun prijzen gemiddeld hoger hebben verhoogd dan de algemene inflatie – iets wat bij huismerken minder vaak werd geconstateerd. Hierdoor betaal je nu dus nóg meer voor wasmiddelen die sowieso al aan de prijzige kant waren. Maar dit betekent ook dat het nog steeds mogelijk is voor betaalbare wasmiddelen aan te schaffen, mits je het niet erg vindt om voor een huismerk te gaan.

Hier kun je nog wel wasmiddel voor normale prijzen kopen

Neem je toch liever geen afscheid van A-merken? Dan kun je je wasmiddel voortaan het beste over de grens inslaan. In Duitsland is wasmiddel van A-merken namelijk flink goedkoper dan in Nederland. Dit heeft alles te maken met de cultuur van stuntaanbiedingen die in Nederland heerst. Om producten ineens veel goedkoper te kunnen aanbieden, moet je ze eerst wel prijzig in de schappen zetten. In Duitsland stunten winkels niet zo veel met A-merken, waardoor wasmiddelen van bekende merken daar voor een normale prijs kunnen worden verkocht.

Nu wasmiddel zo duur is geworden, is het fijn als je niet te veel gebruikt. En dat is een stuk makkelijker met dit handige trucje.

