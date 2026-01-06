Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ook morgen staat ons weer een pak sneeuw te wachten

Het winterweer in ons land is voorlopig nog niet voorbij. Ook morgen trekt een neerslaggebied over het land, waarbij op veel plaatsen een vers pak sneeuw valt. Donderdag en vrijdag? Regionaal kan er weer flink wat sneeuw vallen.

Vandaag komen vooral in de kustprovincies winterse buien voor. Op de meeste plaatsen valt sneeuw, maar vlak aan zee kan ook natte sneeuw of regen vallen. Ook in het midden van het land en in Brabant komt het tot een enkele sneeuwbui. In het oosten blijft het op veel plaatsen droog. De zon komt daar ook geregeld tevoorschijn en daarmee is het volgens weerdienst Weeronline ‘heerlijk weer voor sneeuwpret’. Op veel plaatsen komt het vanmiddag eventjes tot dooi met maxima tussen 0 en 4 graden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Winterse pret geldt zeker niet voor iedereen. Vanmorgen gebeurden er op de weg al meerdere ongelukken door gladde wegen. De NS heeft het sinds gisteren al zwaar met uitvallende treinen, daar kwam vandaag nog eens een IT-storing overheen. Het verkeer op het spoor ligt nagenoeg stil. De storing is inmiddels voorbij, maar de problemen duren voort. Op Schiphol vielen gisteren, net als vandaag weer het geval is, honderden vluchten uit. In de video van Nieuws van de Dag hierboven zie je verhalen van (soms boze) gestrande reizigers.

Morgen verse sneeuw

Komende nacht neemt de zuidenwind volgens Weeronline flink toe. Landinwaarts waait het matig tot krachtig uit het zuiden. Op de Waddeneilanden wordt de zuidenwind hard, windkracht 7. In de tweede helft van de nacht gaat het in het westen sneeuwen. In een kuststrook kan ook natte sneeuw of regen vallen bij temperaturen net boven het vriespunt. In het binnenland vriest het 1 tot 3 graden.

Morgenochtend breidt de sneeuw oostwaarts uit over het land. Op veel plaatsen valt 3 tot 5 centimeter verse vlokken, lokaal nog wat meer. In het westelijk kustgebied valt natte sneeuw of regen. Op grote schaal wordt gladheid verwacht. Om 8.00 uur is het op de meeste plaatsen dan 0 tot -2 graden. In het westen ligt het kwik lokaal net boven nul. Er waait staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden.

⛄ Wanneer is het voorbij? In het weekend is de temperatuur volgens Weeronline nog onzeker, maar na het weekend lijken we het echte winterweer kwijt te raken. Er geldt dan een maximum temperatuur rond een graad of 5 en dan is het gedaan met de sneeuwpoppen.

Krachtige tot stormachtige wind

Aan zee staat een krachtige tot harde wind en in het Waddengebied is zelfs kans op een stormachtige wind, windkracht 8. In het Waddengebied en mogelijk aan de kust van Noord-Holland is kans op zware windstoten van 75-90 km per uur. Door de combinatie van lage temperaturen en veel wind ligt de gevoelstemperatuur tussen -5 en -10 graden.

Morgenmiddag valt in het oosten van het land nog enige tijd sneeuw. Vanuit het westen neemt de neerslagintensiteit af, maar helemaal droog wordt het niet. In de kustprovincies kan natte sneeuw of regen vallen. Halverwege de middag is het 0 graden in het oosten tot +3 in het westen. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten. Aan zee waait het veelal krachtig, windkracht 6. In de avond wint de dooi nog wat terrein en valt op steeds meer plaatsen in de noordwestelijke helft van het land neerslag, maar dan regen. Door de kou in de grond is het risico op gladheid dan groot. In het oosten en zuiden valt nog voornamelijk (natte) sneeuw.

Donderdag en vrijdag: kans op sneeuw of regen

In de loop van donderdag volgt een nieuw neerslaggebied vanuit het zuidwesten. Dat kan regen opleveren, maar landinwaarts ook weer sneeuw. Op vrijdag trekt een lagedrukgebied over ons land. De precieze koers is nog onzeker en allesbepalend voor de neerslagsoort van vrijdag. Eén van de mogelijkheden levert weer een vers pak sneeuw op in grote delen het hele land. Daarbij waait het dan ook nog stevig door, waardoor het verkeer extra ontregeld kan zijn.

Een andere koers zorgt juist voor hogere temperaturen en dan valt vooral veel regen. In Noord-Nederland sneeuw en in Zuid-Nederland is regen ook een optie.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties