Omwonenden explosie Utrecht nog niet naar huis, zoektocht naar slachtoffers gaat door

Omwonenden die vanwege de explosie en brand in het centrum van Utrecht hun huis hebben moeten verlaten, hebben de nacht ergens anders doorgebracht. Veel van hen zijn opgevangen in een hotel in de buurt, anderen hebben ervoor gekozen de nacht bij familie of vrienden door te brengen. Deze ochtend moet duidelijk worden hoe lang de zoektocht naar slachtoffers nog zal duren.

De Veiligheidsregio heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zware machines ingezet om brokstukken uit de ingestorte panden weg te halen om zo onder het puin te kunnen kijken of er nog slachtoffers liggen. Er zijn vooralsnog geen signalen dat dit het geval is, maar de mogelijkheid kan ook nog niet worden uitgesloten.

Gevolgen van explosie Utrecht nog niet duidelijk

Voor de veiligheid van de hulpverleners is het belangrijk dat de instabiele panden heel voorzichtig worden doorzocht, zo meldt de Veiligheidsregio. Een team van het Nederlandse Urban Search and Rescue met speurhond is aanwezig om te helpen bij het zoeken. Later deze ochtend zal bij daglicht duidelijk worden hoe lang de zoektocht naar mogelijke slachtoffers nog zal duren. Ook kunnen de gevolgen voor omwonenden en ondernemers in de buurt dan beter worden ingeschat. De omgeving blijft in elk geval tot minstens 16.00 uur afgesloten.

Door de explosie in de Visscherssteeg in Utrecht raakten gisteren zeker vier mensen gewond. Volgens burgemeester Sharon Dijksma is voor zover bekend niemand zwaargewond geraakt. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn ter plekke aan hun verwondingen behandeld. Een van de gewonden was een omstander die na de explosie onwel werd. De bewoners van de ingestorte panden waren gelukkig niet thuis.

Oorzaak explosie Utrecht

Volgens Dijksma was er gisterenmiddag een gaslek in de omgeving van de Visscherssteeg, maar het is nog onduidelijk of dit ook de oorzaak was van de explosie. „Er is gas geroken”, zei ze. „Maar je weet niet waardoor de explosie plaatsvindt.”

