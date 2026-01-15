Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dijksma: tot nu toe vier gewonden in Utrecht, niemand zwaargewond

Tot nu toe zijn vier mensen gewond geraakt bij de explosie en brand in het centrum van Utrecht. Niemand raakte zwaargewond, meldde burgemeester Sharon Dijksma donderdagavond tijdens een persmoment.

Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn ter plekke aan hun verwondingen behandeld. Een van de gewonden was een omstander die na de explosie onwel werd, aldus de burgemeester.

Mogelijk liggen er nog wel slachtoffers onder het puin.

ANP

Reacties