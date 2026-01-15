Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Machado: heb Trump mijn Nobelprijs aangeboden

De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado heeft Donald Trump haar Nobelprijs voor de Vrede aangeboden. Dat zegt de oppositiepoliticus enkele uren na afloop van haar lunch met de Amerikaanse president in het Witte Huis. Ze wilde desgevraagd niet ingaan op de vraag of Trump de prijs aannam.

Toen Machado kort na afloop van haar ontmoeting dezelfde vraag werd gesteld, was ze niet bereid die te beantwoorden. De Amerikaanse president benadrukte in het verleden meermaals dat hij de prestigieuze vredesprijs graag uitgereikt zou krijgen. Machado zei op haar beurt eerder de prijs wel te willen delen met Trump. Het Nobelcomité zei daarover dat dit niet mogelijk was; de prijs is aan haar uitgereikt.

Volgens Machado bood ze de medaille aan als „erkenning van zijn (Trumps) unieke toewijding aan onze vrijheid”. Ook zei ze volgens persbureau AFP in het Spaans tegen verslaggevers ter plaatse „te kunnen rekenen” op Trump.

Diens strijdmacht nam begin januari de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangen tijdens een bliksemoperatie in onder meer Caracas. Hem en zijn vrouw wordt onder meer drugshandel verweten.

Machado moest in oktober heimelijk afreizen naar Noorwegen om de vredesprijs in ontvangst te nemen. Die werd haar uitgereikt voor haar inzet voor de Venezolaanse democratie. Ze zou volgens Amerikaanse media urenlang een gevaarlijke trip over zee hebben gemaakt, om vervolgens vanaf Curaçao te zijn overgevlogen naar Oslo.

Machado zat al meer dan een jaar ondergedoken in Venezuela.

