Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Knusse Pakjesavond gepland? Dit wordt het weer op 5 december

Of je die zak met cadeautjes buiten de voordeur kunt laten staan of ‘m beter in huis kunt verstoppen, daar heeft het weer op Pakjesavond nogal wat invloed op. Dit is het weerbericht voor komende 5 december.

Sinterklaas gaat op 5 december vaak scholen langs met de Pieten, om wat snoepgoed en cadeautjes uit te delen. Hij heeft dit jaar geluk, want het blijft overdag droog. In het westen stijgt de kans op een beetje regen en later valt ook in het midden van het land soms lichte regen.

Weer tijdens Pakjesavond

Op Pakjesavond zelf ligt de temperatuur tussen de 3 en 7 graden, maar door een matige zuidoostenwind voelt het kouder aan. Het is op de meeste plekken droog, maar in het westen is er wel veel bewolking. Daar, en in het midden van het land, is meer kans op regen. In de nacht naar zaterdag neemt de regen vanuit het zuidwesten toe.

En wist je dat je in de nacht van 4 op 5 december (dus niet op Pakjesavond, maar ervoor) kans hebt om een supermaan te zien? ‘Zie de supermaan schijnt door de bomen’ is dus een passende aanpassing op het bekende Sinterklaasliedje. Rond 00.15u heb je de meeste kans om de maan te zien, al moet het niet te bewolkt zijn, weet Weeronline.

Meer scholen

Gesproken over de Sint die langs scholen gaat: dat gebruik – en samen Kerstmis vieren – blijft populair op basisscholen. Dat blijkt uit een peiling onder leraren van TeacherTapp, een app die onderzoek doet naar de dagelijkse onderwijspraktijk, schrijft De Telegraaf. Wel zijn er de afgelopen jaren aanpassingen gedaan aan de vieringen.

Van de 441 ondervraagde basisschoolleraren geeft 98 procent aan dat hun school nog Sinterklaas viert. Bij kerst gaat het zelfs om 99 procent. Daarmee lijkt basisschool De Schakel uit Utrecht een uitzondering. Die meldde te stoppen met Sinterklaas, omdat ouders en sommige leerkrachten het als negatief ervaren.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties