Tweede Kamer wil verplichte stagevergoeding voor alle onderwijsniveaus

Als het om stagevergoedingen gaat, zijn de verschillen in Nederland nog steeds heel groot. De één krijgt een flinke vergoeding, terwijl de ander helemaal niks krijgt. En daar moet volgens de Tweede Kamer verandering in komen. Een meerderheid is daarom akkoord gegaan met een motie van de SP om stagevergoeding voor alle studenten voortaan verplicht te stellen.

Tijdens een overleg begin oktober liet demissionair onderwijsminister Gouke Moes al weten dat hij graag een verplichte stagevergoeding wil invoeren. „Het doel is heel simpel: we gaan gewoon een stagevergoeding voor iedere stagiair regelen”, zo zei hij toen. Het debat destijds ging eigenlijk alleen over het mbo, wat betreft het hbo en wo wilde Moes nog geen harde beloftes doen, maar hij sprak wel de hoop uit het ‘breed’ te kunnen regelen.

Grote verschillen tussen stagevergoeding

Hoewel een stage vaak hard werken is, krijgt niet elke student een vergoeding. Slechts 42 procent van de mbo-studenten krijgt een stagevergoeding. Bij hbo-studenten is dat ongeveer 75 procent. Universitaire studenten ontvangen een vergoeding bij 65 procent van de verplichte stages en bij 91 procent van de vrijwillige stages. De Tweede Kamer wil echter dat studenten altijd een gepaste stagevergoeding krijgen van de werkgever. Een motie die het kabinet oproept dit voor alle onderwijsniveaus te verplichten, kon gisteren rekenen op steun van een meerderheid van de Kamer.

‘Verplichte stagevergoeding maakt opleidingen aantrekkelijker’

SP-Kamerlid Sandra Beckerman, die de motie voor de verplichte stagevergoeding indiende, vindt dat er een wettelijke regeling moet komen en wijst erop dat een eerlijke stagevergoeding „niet alleen rechtvaardig is, maar opleidingen voor broodnodige vakmensen ook aantrekkelijker maakt.” Naast haar partij waren ook D66, GroenLinks-PvdA, CDA, BBB, PvdD, DENK, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt het met haar eens. Ook het Onderwijsraad heeft eerder gepleit voor een minimumstagevergoeding voor alle studenten.

Een eerder onderzoek wees ook al uit dat er vaak problemen zijn rondom stages: ‘Stagiair wordt te vaak ingezet als goedkope arbeidskracht’

