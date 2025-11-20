Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Discussie over Zwarte Piet op tv weer aangezwengeld: ‘Volgend jaar is ie terug’

De discussie over Zwarte Piet en of die letterlijk zwart moet zijn, is de afgelopen dagen weer terug. Op tv en zeker ook op social media. Nieuws van de Dag ging gisteravond zeer uitgebreid op het onderwerp in en en vroeg mensen op straat in Alkmaar wat zij ervan vinden.

De directe aanleiding was een peiling van Hart van Nederland over Zwarte Piet. Maar ook het in beeld komen van zwart geschminkte pieten in Yerseke zorgt voor veel discussie. De reguliere intocht van Sinterklaas werd om veiligheidsredenen afgeblazen, terwijl zwart geschminkte volwassenen de straat op gingen. Ook de aankondiging dat Kick Out Zwarte Piet (KOZP) er na vijftien jaar mee stopte, speelt mee. Deze groep voerde actie tegen intochten waarbij Zwarte Piet echt nog zwart was. Vorig jaar kondigde KOZP het afzwaaien al aan: „De stap naar een inclusieve Sinterklaasintocht is massaal gemaakt.”

Nieuws van de Dag ging gisteravond op televisie in op een peiling van Hart van Nederland. Daar werd de uitslag getoond van de of/of-vraag: ziet u liever Zwarte Piet of een roetveegpiet? 64 procent van de bijna 3000 deelnemers koos voor de zwarte variant. Het ging daarbij om volwassenen, niet om kinderen, voor wie het Sinterklaasfeest bedoeld is. Het beeld is iets vertekend, want Hart van Nederland vroeg ook of het mensen eigenlijk uitmaakt als de roetveegpiet een alternatief is: 65 procent van de mensen vindt dat acceptabel.

Een studio met volwassenen ging vervolgens meer dan tien minuten op het onderwerp in. Men raakte in een pittige discussie verzeild:

Wat vinden Alkmaarders?

Het SBS6-programma ging ook naar Alkmaar om te vragen wat mensen op straat van het weer aangezwengelde debat over Zwarte Piet vinden. Je ziet dat in de video bovenaan dit artikel. Een jongeman vindt dat de discussie „de sfeer van het feest een beetje heeft verpest”. „Het gaat eigenlijk helemaal nergens om.” Hoe moet Piet volgens hem zijn dan? „Gewoon zwart.” Een andere jongen ziet en hoort dat veel mensen nog voor Zwarte Piet zijn en begrijpt daar niets van.

Weer een andere Alkmaarder: „Er is elke keer een hele hoop onrust rond een kinderfeest. Het hele Zwartepietgebeuren heeft tot niets geleid.” Wat hem betreft heeft de discussie alleen maar tot polarisatie geleid: „Het doel is niet bereikt. We zullen over een jaar nog eens kijken. Dan zul je zien dat Zwarte Piet weer terug is.”

