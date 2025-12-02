Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Buren laten alle sinterklaascadeaus bij mij bezorgen, omdat ik met een burn-out thuiszit’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de buurtapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Nadine (34) hoe haar buren haar huis veranderden in een soort Sinterklaas-distributiecentrum, zonder dat ze daar ooit om gevraagd had.

Nadine (34): „Ik heb een burn-out en zit nu bijna vijf maanden thuis. Ik probeer mijn dagen rustig en gestructureerd te houden: beetje wandelen, beetje lezen en soms even slapen als het nodig is. Geen hectiek en vooral geen prikkels: dat is het hele idee. Maar daar denken mijn buren blijkbaar anders over.

De eerste keer dat er een pakketje voor mijn buren werd bezorgd, vond ik het geen probleem. Ik was toevallig beneden, dus ik nam het aan en zette het even in het halletje. Maar nog geen twee dagen later kwam de bezorger weer. En de dag erna nóg een keer. Binnen een week stonden er vijf dozen in mijn gang. Het leek wel of ze een speelgoedwinkel hadden leeggekocht. Ik dacht nog: toeval, vast even een drukke periode met Sinterklaas. Maar dat ‘toeval’ bleek het begin van een compleet nieuwe rol die ik ineens had gekregen: ongevraagd pakketjesbeheerder van de sinterklaascadeaus voor de hele straat.

Toch altijd thuis

Het werd pas écht erg toen ik de buurvrouw op een middag hoorde zeggen tegen een andere buur: ‘Ach, laat het maar bij Nadine bezorgen, die is toch altijd thuis sinds haar burn-out. Zij heeft niets te doen.’ Die uitspraak bleef hangen en was enorm pijnlijk.

Vanaf dat moment leek het alsof iedereen in de straat wist: pakketje nodig? Zet maar op Nadines adres. Het liep totaal uit de hand. Ik kreeg pakketten van buren die ik niet eens kende. De bezorger kwam soms drie, vier, vijf keer per dag aan de deur. En dat terwijl geluiden en onverwachte situaties nou juist zijn wat mijn lijf niet trekt op dit moment.

Sinterklaascadeaus pas na dagen opgehaald

Het vervelendste was nog dat ze de pakketten vaak pas na uren of zelfs dagen kwamen ophalen. Soms stond mijn halve halletje vol. Eén keer had iemand een gigantische speelgoedkeuken besteld, zo’n ding van een meter breed. Ik kon ‘m zelf niet eens optillen. Hij stond drie dagen tegen mijn trapleuning aan.

Toen ik de buurvrouw vroeg of ze misschien even konden aangeven dat ik geen pakketjes meer kon aannemen, zei ze: ‘Ach joh, het is maar tijdelijk. Sinterklaas is bijna weer het land uit.’ Ik wist niet eens wat ik moest zeggen. Hoe kan iemand zo weinig begrijpen?

Sinterklaascadeaus weigeren

Ik besloot daarom een grens te trekken en alle pakketjes met sinterklaascadeaus te weigeren. Maar ook dat bleek geen goed idee te zijn. Toen mijn buurman daarachter kwam, kreeg ik de wind van voren: ‘Je hoefde alleen maar even open te doen. Hoe moeilijk is dat?’

Toen ik daarna in de buurtapp vertelde dat ik écht geen pakketpunt ben en geen pakketjes meer ga aannemen, zeiden ze dingen als: ‘Stel je niet zo aan. Het is maar één keer per jaar’ en ‘wij zijn op werk, maar jij niet.’ Alsof een burn-out een soort vakantie is. Ik vond het enorm asociaal. Ik besloot om de bel uit te zetten en verder te gaan met mijn herstel, want zo ging het niet langer.

Het voelt misschien streng, maar mijn huis is geen Sinterklaas-distributiecentrum. En het feit dat ik met een burn-out thuiszit, betekent niet dat ik de gratis gastvrouw ben van andermans Sinterklaascadeaus. Ik doe in ieder geval voor niemand meer open.”

Vorige week

Vorige week vertelde Renske (41) over haar buurman, die binnen blowt. Zij kan meegenieten via het ventilatiesysteem. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Laurette reageerde met: „Balen is dat! Rookwaren hebben een zeer doordringende lucht. Onze nieuwe buurman rookt helaas in de tuin. De wind staat meestal onze kant op. Wij moeten echt het ventilatierooster dicht doen, anders stinkt de hele huiskamer naar sigaretten.” Een andere lezer, Freda, zei hierop: „Dit hadden wij ook in ons vorige huis. De hele bovenverdieping rook naar nicotinedampen en wiet. We sliepen in die lucht. We hebben alles geprobeerd, zelfs het dichtmaken van het ventilatiesysteem leverde niks op.”

