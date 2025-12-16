Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meerderheid voor vuurwerkverbod, maar grote vrees voor dit jaar: ‘Meer dierenleed dan ooit’

Een meerderheid van Nederland schaart zich achter het landelijke vuurwerkverbod dat in 2026 ingaat. Dit jaar mag er nog wél geknald worden, en daar maken veel mensen zich zorgen over. Zo vreest Dierenbescherming voor meer dierenleed dan ooit.

Het landelijk vuurwerkverbod krijgt steun van de meerderheid van de Nederlanders: 62 procent staat (heel) positief tegenover het verbod. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van het Binnenlands Bestuur. Dat is geen verrassing: ook uit andere onderzoeken blijkt dat Nederlanders klaar zijn met de knallen en de schade die vuurwerk veroorzaakt.

In bovenstaande video zie je een item van Nieuws van de Dag over Nederlanders die de Belgische grens over gaan om vuurwerk te kopen, maar daar zijn de Belgen niet blij mee.

Voor- en tegenstanders van een vuurwerkverbod

20 procent beoordeelt het verbod (heel) negatief. Verder blijkt uit het onderzoek dat 15 procent er nog niet over uit is. Ze zijn niet positief, maar ook niet negatief. Een duidelijke meerderheid (83 procent) geeft aan het verbod in 2026 te zullen naleven. Maar één op de tien Nederlanders zegt zich er niet aan te houden en ‘gewoon’ vuurwerk af te steken.

De grootste voorstanders van het verbod zijn GroenLinks-PvdA-kiezers (75 procent heel positief en 16 procent positief). Ook D66- en CDA-kiezers steunen in meerderheid het verbod. Ongeveer de helft van de kiezers van VVD (54 procent) en JA21 (49 procent) is (heel) positief over het verbod.

🎆 Vuurwerkverbod De Eerste Kamer stemde afgelopen zomer voor het landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Het kabinet wil dat het verbod ingaat vanaf de jaarwisseling van 2026 naar 2027. De komende jaarwisseling mag dus nog wel vuurwerk worden afgestoken, maar een aantal gemeenten heeft zo’n verbod al wel.

Meest knallende jaarwisseling ooit

Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat 86 procent denkt dat dit de meest knallende jaarwisseling ooit wordt. Nog één keertje massaal knallen, lijkt het idee van veel mensen. Bijna de helft maakt zich daar zorgen over, terwijl 11 procent het juist een aantrekkelijk vooruitzicht vindt.

De Dierenbescherming vreest dat de jaarwisseling bijzonder zwaar kan worden voor dieren, omdat mensen voor de laatste keer consumentenvuurwerk mogen afsteken. De organisatie is bang dat „mensen het er bij die laatste keer nog even flink van zullen nemen”. Dat zou kunnen leiden tot „meer dierenleed dan ooit”.

De Dierenbescherming zegt dat verreweg de meeste katten en honden heel bang zijn voor vuurwerk. Ze worden rond de jaarwisseling veel vaker aangereden dan op andere dagen. Ook vogels, herten, egels en andere wilde dieren zouden last hebben van vuurwerk. In de winter hebben ze voedsel en rust nodig. „Een verstoring kan voor hen de dood betekenen”, aldus de dierenorganisatie. Die vraagt mensen om zich te beheersen, vooral bij kinderboerderijen, dierenasielen en dierentuinen.

