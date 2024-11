Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer Nederlanders dan ooit zijn voor een vuurwerkverbod: ‘Het kost een hoop geld en ogen’

Nederlanders zijn helemaal klaar met de knallen en de schade die vuurwerk veroorzaakt. Een vuurwerkverbod lijkt op meer steun dan ooit te kunnen rekenen. Het afsteken van vuurwerk wordt steeds minder een traditie. Maar de vuurwerkdiscussie is wel een vast ritueel geworden in deze periode van het jaar.

Vuurwerk kan leuk en gezellig zijn. Maar het zorgt ook voor ernstig letsel, schade, overlast en bange huisdieren. Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 51 procent van de Nederlanders voor een vuurwerkverbod is. Dat is iets meer dan vorig jaar.

Wist je trouwens dat je goed op moet passen met dit ‘gevaarlijke’ vuurwerk dat mogelijk bij je thuis ligt?

Ruim driekwart van de Nederlanders steekt geen vuurwerk af

Mensen die niet op een vuurwerkverbod zitten te wachten, zijn niet per se mensen die het graag zelf afsteken. Want 76 procent gaat dat niet doen dit jaar. Dat betekent dat maar 24 procent voornemens is om knallend het nieuwe jaar in te gaan.

De actualiteitenrubriek vraagt mensen op straat naar hun mening over een vuurwerkverbod. Een jongeman noemt het onnodig. „Van mij hoeft het allemaal niet. Vuurwerk hoort erbij toch.” Iemand anders: „Vuurwerk kost een hoop geld, een hoop ogen en zorgt voor een hoop schade. Ik denk dat het beter besteed kan worden.”

Er zijn ook mensen die angstig zijn voor het vuurwerk. Door bijvoorbeeld een slechte ervaring zegt een vrouw: „Ik vind het niet prettig hoe mensen onvoorzichtig ermee omgaan. Ik heb een keer meegemaakt dat iets langs mijn oor vloog en ik heb daar nog steeds last van. Van mij mag het verboden worden.”

Vuurwerk nu alleen nog lokaal verboden

De coalitiepartijen voelen nog niks voor een landelijk vuurwerkverbod. Dit terwijl de vuurwerkbonden er wel op aandringen. Dit jaar hebben 19 gemeenten een lokaal verbod ingesteld. Utrecht, Zutphen en Alkmaar doen het dit jaar voor het eerst.

Bekijk het item van Hart van Nederland over vuurwerk.

Of een vuurwerkverbod ook echt helpt, betwijfelen sommigen. Vuurwerkverkoper Fabian Klinkenberg is bang voor een averechts effect. „Als je het legale vuurwerk zou verbieden, gaat er een verschuiving plaatsvinden naar het illegale vuurwerk. Ik verwacht dan juist een toename van het aantal slachtoffers en overlast.”

Grensgemeenten voelen weinig voor een verbod omdat kopers dan de grens over gaan, meldde Metro eerder al. Wel zal er dit jaar waarschijnlijk minder vuurwerk uit Duitsland gehaald worden. Dat komt door de grenscontroles die er sinds kort zijn, om illegale migratie tegen te gaan. Maar de kans dat je betrapt wordt met illegaal vuurwerk in je auto is daardoor een stuk groter.

Reacties