Nettoloon gaat omhoog, zoveel houd je over in 2026

Het nettoloon gaat volgend jaar omhoog, doordat belastingmaatregelen voordelig uitpakken. Een werknemer met een modaal brutosalaris van 3704 euro per maand houdt daardoor in januari 26 euro extra over, onderaan de streep.

Dat meldt hr- en salarisdienstverlener ADP na berekeningen. En er veranderen volgend jaar meer dingen voor je portemonnee, die Metro op een rijtje zette.

Meer nettoloon in 2026

Mensen die het minimumloon verdienen, gaan er volgens ADP het meest op vooruit. „Dat komt doordat in de berekeningen ook de indexatie, oftewel de stijging van het bruto-minimumuurloon per 1 januari 2026, is meegenomen”, legt de loonstrookverwerker uit. Werknemers met een minimumloon die 40 uur per week werken, gaan er 51 euro per maand op vooruit.

In de eerste belastingschijf gaat een iets lager belastingpercentage gelden. Ook wordt in die schijf de grens met 442 euro verhoogd naar 38.883 euro. In de tweede schijf stijgt het belastingtarief juist, maar wordt de grens ook verhoogd, met 1609 euro. „Hierdoor betaal je in 2026 wel iets meer belasting over een inkomen vanaf 38.883 euro, maar duurt het langer voordat je in de derde schijf met het toptarief van 49,50 procent valt”, zegt Karin Stam, expert in wet- en regelgeving bij ADP.

Mensen die twee keer modaal verdienen (7407 euro bruto) krijgen er maandelijks 37 euro bij. Bij een bruto-inkomen van drie keer modaal gaat het om netto 16 euro meer. Werknemers die maandelijks tussen de 1000 en 2000 euro bruto verdienen, zoals deeltijdwerkers en jongeren met het minimumjeugdloon, gingen er dit jaar nog op achteruit. Dat zou op basis van de Prinsjesdagplannen verder worden doorgezet in 2026. Door een correctie gaan zij er in het nieuwe jaar tóch op vooruit, meldt ADP. Desondanks houden zij in 2026 nog steeds netto minder over dan in 2024.

Ook meer pensioen

Gepensioneerden gaan ook iets meer pensioen ontvangen. Die stijging is vooral het gevolg van een daling van de premie voor de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook de lichte daling van het belastingpercentage in de eerste schijf speelt een rol.

Hr-dienstverlener Youforce berekende na Prinsjesdag ook al dat werkende Nederlanders met een modaal inkomen er volgend jaar enkele tientjes op vooruitgaan.

Meer weten over salaris?

