Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Vuurwerkverbod? Dat wordt komende oud en nieuw nog één keer massaal knallen’

Coalitiepartij NSC bleek gisteren toch voorstander van een vuurwerkverbod. Dat maakte Tweede Kamerlid Faith Bruyning bekend. Vorige week ging regeringspartij VVD ook al overstag en dat betekent dat er een Tweede Kamermeerderheid is. Nieuws van de Dag ging gisteravond op SBS6 op het vuurwerkverbod in.

Net als de VVD stelt NSC wel voorwaarden aan het vuurwerkverbod. Zo wil NSC dat het afsteken van vuurwerk mogelijk blijft „in georganiseerde vorm”, zoals een vuurwerkshow. Ook wil NSC meer grenscontroles kunnen uitvoeren, omwille van de handhaafbaarheid.

Vuurwerkverbod is er niet zomaar

„Paar gekke dingen. Wanneer moet het vuurwerkverbod ingaan is één ding”, zei Thomas van Groningen in Nieuws van de Dag, zoals je in de video hierboven kunt zien. „Het verhaal gaat dat het anderhalf jaar duurt om dit te krijgen. Dus dan zouden we komende oudejaarsavond nog wel vuurwerk hebben. Dat gaat iedereen massaal nog één keer. En twee is die vuurwerkbranche, die zeggen ‘ja wacht effe, jullie hebben tegen ons gezegd dat er een plan voor meerdere jaren zou komen’. Die hebben bunkers gebouwd. Die willen geld zien.”

Veel Nederlanders denken dat een vuurwerkverbod illegaal vuurwerk in de hand werkt en dat een wet niets oplost. Het afgelopen najaar bleek uit een peilingen ook dat heel veel landgenoten een vuurwerkverbod zien zitten.

‘Gezond verstand en de rede zegevieren’

Verschillende partijen zijn blij met een vuurwerkverbod. De politie vindt het bijvoorbeeld „een helder uitgangspunt”. Tot nu toe zijn vuurwerkverboden, zoals in Amsterdam, voor agenten amper te handhaven.

Oogarts Tjeerd de Faber is „heel blij dat het gezond verstand en de rede zegevieren”. De arts van het Oogziekenhuis in Rotterdam reageert verheugd op de meerderheid die zich in de Tweede Kamer aftekent voor een vuurwerkverbod voor consumenten. De Faber pleit daar al jaren voor. Metro sprak hem al vaker over zijn ‘strijd’ en het feit dat hij jaarlijks op 1 januari zo veel oogletsel ziet.

De Tweede Kamer debatteert morgen over het vuurwerkverbod. Toevallig verschijnt dan ook de Nederlandse film Ik Zal Zien in de bioscoop. Die gaat over een meisje (Aiko Mila Beemsterboer) dat door een ongeluk met vuurwerk blind wordt.

Reacties