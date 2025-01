Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Viroloog Marion Koopmans waarschuwt voor nieuwe pandemie: ‘Kan volgende maand gebeuren’

Lockdowns, 1,5-meter en een avondklok? Wellicht dat je nog weleens ‘s nachts wakker schrikt door de coronacrisis die vijf jaar geleden uitbrak. Die pandemie staat nu eenmaal in ons geheugen gegrift. Maar viroloog Marion Koopmans waarschuwt voor een nieuwe pandemie.

Viroloog Koopmans was tijdens de pandemie een van de bekende corona-experts die regelmatig op televisie verscheen. En hoewel we vijf jaar verder zijn, blijft de viroloog waarschuwen voor pandemieën in de toekomst. Een boodschap die zij overigens al eerder uitdroeg.

Viroloog Marion Koopmans waarschuwt voor nieuwe pandemie

Tegen EenVandaag vertelt Koopmans dat er veel voorbeelden zijn van nieuwe soort uitbraken. Onder meer de vogelgriep in de Verenigde Staten, die daar nu ook bij koeien is vastgesteld, noemt zij op. „Het voorbeeld van die koeien, dat is echt niet eerder vertoond. Daaraan voorafgaand zagen we iets wat ook niet eerder was vertoond, namelijk de wereldwijde verspreiding van een nieuwe variant vogelgriep onder wilde vogels. Dus we zien te veel van dat soort nieuwe, verrassende dingen met infectieziekten. Dan kun je niet zeggen: gaat u gerust slapen het valt allemaal wel mee”, klinken de woorden van de viroloog.

Volgens de viroloog ligt een nieuwe pandemie continu op de loer. „Dat kan bij wijze van spreke al volgende maand gebeuren. Het lastige is dat niemand van ons kan vertellen wanneer, je kunt daar niet goed een kansberekening op loslaten. Maar dat die kans er is én blijft, dat is evident.”

Bezuinigen op pandemische paraatheid

Tijdens de coronacrisis bleek Nederland niet goed voorbereid op wat komen ging. We hadden een tekort aan IC-apparatuur en medische hulpmiddelen, zoals mondkapjes. Waardoor overigens Sywert van Lieden en co hun kans zagen. Nu, vijf jaar na de uitbraak van het coronavirus, lijkt Nederland beter voorbereid op een eventuele nieuwe uitbraak. Onder meer doordat ziekenhuizen meer beademingsapparatuur aankochten en uitbraken eerder kunnen worden vastgesteld door testen in het rioolwater.

Maar zorgminister Fleur Agema wil 300 miljoen bezuinigen op de pandemische paraatheid, en daarmee dus ook op infectieziektebestrijding. Koopmans noemt dat ‘onverstandig’. „Ik zou heel graag zien dat we geleerd hebben waar het mis ging en dat we het vertalen naar wat we kunnen regelen voor de toekomst.”

Vaccinatiebereidheid

De viroloog benadrukt dat Nederland beter voorbereid moet zijn op een eventuele nieuwe uitbraak. Tegelijkertijd klinken er uit andere hoeken ook geluiden dat we ons moeten voorbereiden op een ramp, dreiging in de wereld of oorlog. Koopmans maakt zich ook zorgen over de vaccinatiebereidheid onder de Nederlandse bevolking. Omdat het wantrouwen richting overheid en vaccinaties tijdens de coronapandemie groeide.

„Maar de mogelijkheid om vaccins te ontwikkelen is potentieel een van de belangrijke bestrijdingsmiddelen die we hebben tegen een uitbraak”, aldus de viroloog. „Als daar steeds minder mensen gebruik van durven te maken, door dit soort polemiek, dan is dat heel zorgelijk. Dan verliezen we zo een belangrijke pijler in de bestrijding.”





