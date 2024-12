Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Defensie-man reageert op NAVO-waarschuwing Mark Rutte: ‘Wat er nu bij Defensie gebeurt, is gigantisch’

Onze voormalig premier en inmiddels NAVO-topman Mark Rutte, deed gisteren een nogal dringende mededeling over een aanval van Rusland op de NAVO in de toekomst. Mart de Kruif, luitenant-generaal buiten dienst, reageerde daar vandaag op tv in Goedemorgen Nederland op. „Dit is het meest gevaarlijke wat ons kan overkomen, daar moet je nu op handelen.”

Burgeroorlog? Dienstplicht? Te weinig materiaal en mankracht voor het Nederlandse leger? Er klinkt al een tijdje nogal wat tumult. En dan dropte Mark Rutte gisteren ook nog even dat Rusland over vier tot vijf jaar de NAVO zou kunnen verslaan.

Luitenant-generaal Mart de Kruif reageert op woorden Mark Rutte

De Kruif zegt bij Goedemorgen Nederland dat hij niet schrikt van die waarschuwing. „Ik zit hier liever niet, maar dat is omdat er echt iets aan de hand is. Anderhalf uur vliegen naar het oosten en dan heb je één miljoen mensen die gesneuveld, vermist of gewond geraakt zijn. In een vreselijke oorlog. In onze achtertuin. Je kan wel een andere kant opkijken, maar dat gaat niet werken.”

Dat Rutte nu deze waarschuwing geeft, heeft volgens De Kruif te maken met zijn nieuwe NAVO-functie. „Hij is natuurlijk nieuw, dan moet je altijd beginnen met wat het meest gevaarlijk is dat er kan gebeuren, in plaats met wat het meest waarschijnlijke is dat kan gebeuren. Dan moet je eerlijk zijn. Dit is het meest gevaarlijke wat ons kan overkomen, daar moet je nu op handelen. Want dan is de kans dat het ons gaat overkomen niet zo groot. Wat er nu bij Defensie gebeurt, is gigantisch. En dat is ook nodig. Als je tien jaar lang niks doet, duurt het tien jaar voor je weer wat hebt. Dat is het nadeel.”

Mirjam Bikker blij met opbouw Defensie

In de studio zit ook ChristenUnie-partijleider Mirjam Bikker die vindt dat het goed is dat er weer opgebouwd wordt bij Defensie. „Maar we zullen ook telkens moeten kijken: wat is nodig? Ook met de Europese landen om ons heen en met een veranderend Amerikaans leiderschap. De ChristenUnie heeft altijd gezegd dat we niet moeten bezuinigen op Defensie.”

Eerder werd bekend dat de ChristenUnie wil onderzoeken of militaire en maatschappelijke dienstplicht opnieuw kan bijdragen aan de maatschappij. De dienstplicht is overigens nooit afgeschaft, maar opgeschort. Jeroen Pauw bevroeg Bikker kritisch in Bar Laat en vroeg of ze haar eigen kinderen naar het slagveld zou sturen.

‘Mark Rutte heeft geld nodig’

Gisteravond vertelde journalist en documentairemaker Sinan Can, die voor zijn werk in veel oorlogsgebieden kwam, in Vandaag Inside dat hij de woorden van Rutte niet heel serieus neemt. „Ik snap het, want er is best dreiging vanuit Rusland, Oekraïne en omliggende landen. Maar om nou een NAVO-land aan te vallen? Duitsland, Nederland, Frankrijk, Engeland? Ik weet het niet.” Hij haalt als voorbeeld de Koude Oorlog in de jaren ’80 aan, waarbij veel mensen destijds werden bang gemaakt voor de Russen.

Waarna Johan Derksen aanhaalde dat Rutte de NAVO-contributie aan het ronselen is. „Ja, hij heeft geld nodig. En wij geven sowieso al jaren minder geld aan de NAVO. Het moet dreigend worden, want dan kun je ook geld gaan vragen”, aldus Can.

NAVO-norm

Ieder NAVO-lid moet namelijk 2 procent van het bruto binnenlands product uitgeven aan defensie. Donald Trump wees meerdere lidstaten er eerder op dat zij zich niet aan die norm hielden. Nederland investeert 17 miljard in defensie, klonk op Prinsjesdag. Vanaf 2027 moet dat 24 miljard zijn. Dat staat in lijn met deze NAVO-norm.

